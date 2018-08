Le previsioni Meteo, in arrivo una forte ondata di maltempo: allerta arancione in 3 regioni L'allerta riguarda Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Calabria, ma c'è preoccupazione anche per la Liguria e la Toscana

Una forte ondata di maltempo è in arrivo in Italia, con allerta gialla su gran parte del Paese. Già scattata l'allerta arancione in Friuli Venezia Giulia e Calabria e per oggi è prevista anche in Lombardia. In Liguria forti piogge con raffiche di vento dai 60 a 100 chilometri orari: condizioni che fanno aumentare le preoccupazioni per il moncone ovest del ponte Morandi di Genova, giudicato in uno stato 'grave, se non gravissimo'.Saranno la costa, le isole e il Nord della Toscana, le zone maggiormente interessate dal codice arancione emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale e previsto da stasera alle 21 e fino a domani, domenica 26 agosto, alle 13. Nello specifico un peggioramento delle condizioni in programma a partire da questa sera con possibilità di forti temporali sulle zone di Nordovest e su tutta la costa e isole; fase più acuta tra la notte e la mattina di domani, con possibilità di fenomeni diffusi e di forte intensità su gran parte della regione; in seguito rapida cessazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata. I fenomeni, anche di forte intensità e accompagnati da colpi di vento e grandinate, potrebbero risultare persistenti (1-2 ore) in particolare su costa, isole e zone di Nordovest con possibili cumulati significativi in queste aree e poco significativi altrove. I cumulati puntuali potranno essere elevati e molto elevati sempre sulle zone costiere e sulle zone di Nordovest. Per quanto riguarda i venti, libeccio in intensificazione sulla costa, fino a forte in serata. Per domani, in mattinata, ancora vento forte occidentale, in rapida rotazione ai quadranti settentrionali e in progressiva attenuazione. I mari risulteranno agitati. Moto ondoso in progressivo aumento fino ad agitato in serata con possibile mareggiata sulla costa centrale nella notte. Domani, domenica, mare in progressiva attenuazione.