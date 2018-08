Aumentano i consumi di elettricità Meteo, ondate di calore e bollino rosso in 18 città. Il picco giovedì Tregua da venerdì 3 agosto quando sono previsti temporali intensi al centro sud, con rischio grandine

Prosegue il dominio dell'anticiclone africano sull'Italia. E' un caldo opprimente, afoso, soprattutto sulle grandi città, dove di notte si fatica a dormire a causa delle temperature che non si abbassano di molto e dell'umidità.Il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute segnala una escalation dei centri con allerta 3, la più alta, che entro giovedì saliranno a 18, tutti al Centro-Nord. Oggi codice rosso a Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti. Mentre il 2 agosto saliranno a 18 le città contrassegnate dall'allerta 3: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.Poche le precipitazioni, quasi esclusivamente sull'arco alpino e inoltre su Basilicata e Calabria. Qualcosa si muoverà da domani, in particolare su Lazio, Abruzzo, Molise e al Sud, dove nella giornata di venerdì 3 agosto sono previsti temporali intensi, anche con rischio di grandine: oltre alle regioni meridionali peninsulari, a rischio anche il Lazio, con possibilità di fenomeni forti fino a Roma.Il grande caldo e i condizionatori d'aria a tutta birra spingono al massimo i consumi di elettricità: hanno toccato il nuovo record di quest'anno a 56.400 MW. Secondo i grafici di Terna, il dato supera il precedente primato di 54.700 MW toccato il 28 febbraio in concomitanza con il grande gelo, ma resta ben al di sotto del picco storico di 60.500 MW raggiunto il 22 luglio del 2015. Con l'avvio delle ferie estive il carico fisiologicamente scenderà.I bollettini del sistema di previsione e allarme delle ondate di calore, coordinato dal ministero della Salute, evidenziano condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per oggi con livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane e si prolungheranno per tutta la settimana, interessando anche le Regioni del Sud. Si tratta della prima vera ondata di calore di elevata intensità estesa a gran parte del Paese nel 2018. Il ministero della Salute ricorda che al numero di pubblica utilità "1500" i cittadini possono ricevere consigli su come affrontare il caldo e informazioni utili sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale.Il Sistema Nazionale di previsione e allarme per ondate di calore è operativo dal 15 maggio al 15 settembre in 27 città italiane. Tramite il sito web www.salute.gov.it/caldo e l'app "Caldo e salute" (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) sono resi fruibili i bollettini giornalieri delle previsioni e i livelli di rischio, consigli per la popolazione, linee guida per gli operatori dei servizi sanitari e sociali e una mappa interattiva con i servizi e numeri utili attivi sul territorio.