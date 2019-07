Temperature in aumento Meteo, torna l'anticiclone africano: nuova ondata di caldo in tutta Europa Il fronte d'aria calda proveniente dall'Africa raggiungerà già da oggi l'Italia e l'Europa sud-occidentale. Le temperature potranno raggiungere i 35 gradi e picchi localmente fino a 37-38 gradi

Torna l’anticiclone africano e con lui le giornate di caldo e afa che interesseranno anche l’Italia. "In questo fine settimana l'alta pressione tenderà a consolidarsi gradualmente sul Mediterraneo centro-occidentale, garantendo sull'Italia tempo estivo con prevalenza di sole, temperature in linea con le medie, anche se in graduale crescita, e qualche temporale sui rilievi alpini, lambiti da correnti più instabili che interessano l'Europa centrale", spiegano i meteorologi di Meteo.it."Da lunedì si attende una nuova espansione del promontorio anticiclonico di matrice africana che punterà decisamente verso l'Europa centro-occidentale e l'Italia: è probabile, quindi, una nuova ondata di caldo, con temperature che, nel corso della prossima settimana, potranno facilmente raggiungere i 35 gradi e picchi localmente fino a 37-38 gradi".Si tratterà di un caldo da moderato a localmente intenso senza mai raggiungere i livelli estremi sperimentati a fine giugno. Le zone più calde saranno il Nord, la Sardegna, le regioni centrali tirreniche. Il versante adriatico e le regioni meridionali a metà settimana verranno infatti lambite da un po' di vento proveniente dai Balcani che farà affluire aria un po' meno calda in grado di riportare le temperature su livelli più in linea con le medie".Temperature massime quasi ovunque in lieve aumento e in generale comprese tra 28 e 32 gradi, con locali punte di 33-34 gradi.Tra martedì 23 e giovedì 25, in particolare in alcune zone di Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e su buona parte della Pianura Padana si toccheranno punte di 37 e 38°C. Con un netto incremento dei tassi di umidità.