E' ancora estate Meteo, torna il caldo: da domenica sole e termometro oltre 30 gradi L'estate settembrina ci accompagnera' per quasi tutta la prossima settimana

L'estate non e' finita, anzi. L'anticiclone nordafricano, in estensione sul Mediterraneo, portera' sole e caldo in tutta Italia a partire da domani, domenica 9 settembre. L'estate settembrina ci accompagnera' per quasi tutta la prossima settimana, con tempo stabile e caldo anomalo: a meta' settimana attese punte di 33-34 gradi.Come spiegano i meteorologi del Centro Epson, la giornata di domenica vedra' un ulteriore e piu' deciso miglioramento del tempo. Un'alta pressione protesa dal Nord Africa verso il Mediterraneo infatti andra' consolidandosi per poi persistere probabilmente per tutta la prossima settimana, specie al Centro-Sud. Ne conseguira' una fase di tempo stabile e dal sapore decisamente estivo con prevalenza di sole e un caldo oltre la norma per la prima meta' di settembre. Da martedi' le temperature, oltre ad approssimarsi diffusamente ai 30 gradi, potranno anche superare questa soglia soprattutto al Nord, nelle regioni tirreniche e in Sardegna.Quella disara' una giornata soleggiata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Il sole si alternera' al passaggio di un po' di nuvole innocue, piu' frequenti sulla Sardegna, lungo le coste centrali tirreniche e all'estremo Sud. Al mattino qualche addensamento in Piemonte. Temperature per lo piu' in lieve aumento e clima caldo con massime quasi ovunque comprese tra 26 e 31 gradi. Venti in prevalenza deboli con residui rinforzi da nord intorno alla Puglia e venti moderati da est nel Canale di Sardegna.prevarrà ancora il tempo stabile e abbastanza soleggiato. Al Sud, e al mattino anche su parte del Centro, transitera' ancora qualche nuvola innocua con la possibilita' di qualche breve pioggia solo in Sardegna. Nel pomeriggio sviluppo di locali cumuli lungo le Alpi con un breve rovescio possibile in Carnia. Temperature in lieve e generale aumento, per lo piu' comprese tra 27 e 31 gradi, con punte localmente anche superiori al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna. Venti localmente moderati da Nord in Puglia e sul Mar Ionio, da est sul Mare e Canale di Sardegna.meteo conferma che un clima decisamente estivo insistera' sull'Italia per quasi tutta la prossima settimana, a causa del rinforzo di una vasta area di alta pressione di matrice africana nel cuore del Mar Mediterraneo. Sole e caldo anomalo, quindi, ci accompagneranno ancora per diversi giorni con temperature che, tra mercoledi' e giovedi', potranno sfiorare punte di 33-34 gradi in Val Padana, regioni centrali tirreniche, Isole e zone interne del Sud. I valori previsti per meta' settimana potranno risultare anche di 6-7 gradi superiori alla media di inizio settembre.