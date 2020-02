Temperature oltre i 20 Meteo: 'tsunami' di caldo sull'Italia A far salire le temperature a livelli primaverili, un anticiclone che soffia aria calda soprattutto al centro sud



Farà caldo oggi in molte regioni italiane. Temperature che faranno salire le colonnine del mercurio intorno ai 25 gradi in Sicilia. 20 gradi al nord ovest.Dunque ci attende un periodo di primavera decisamente anomalo e fuori stagione.A lanciare le previsioni il team del sito www.ilmeteo.it, che spiega anche che l’ondata di caldo è provocata dalla presenza dell'anticiclone che soffia aria mite soprattutto al Centrosud sia a quella di venti miti occidentali in tutta Italia.Al Nordovest sarà il Fohn a riscaldare il clima con temperature molto vicine ai 20 gradi a Torino, a Cuneo e su molte zone del Piemonte. Di fatto il clima sarà primaverile anche sul resto d'Italia.Temperature massime tra 15 e 18 gradi sono attese sul resto delle città come ad esempio a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Bari, Palermo e fino a 22 C in Puglia.Già da domani le temperature caleranno di 3-5 C al Nord, ma si manterranno stazionarie sulresto d'Italia. L'anticiclone continuerà a mantenere un tempo stabile almeno fino al weekend, a parte qualche breve e veloce temporale tra giovedì sera e venerdì.