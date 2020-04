In arrivo nuvole e freddo Meteo, weekend di Pasqua al caldo: ma da Pasquetta cambia tutto Dai 24 e 25 gradi si passerà a giornate nuvolose con pioggia e calo delle temperature. Ma sarà solo una breve pausa, poi tornerà a splendere il sole

Condividi

Ancora tre giorni e poi la calda protezione dell'alta pressione lascerà spazio a un temporaneo, graduale, ma incisivo peggioramento del tempo. Il team del sito www.ilMeteo.it comunica che fino al giorno di Pasqua il tempo non subirà particolari cambiamenti: ci sarà sole su tutte le regioni con temperature massime che raggiungeranno picchi di 24-25 C su gran parte del Nord e delle regioni tirreniche da Milano a Bologna, Firenze e Roma.Le cose cominceranno a cambiare dal giorno di Pasquetta. L’alta pressione lascerà il posto ad un fronte perturbato che nubi in Sardegna, al Nord e poi anche al Centro.Nel corso della sera qualche pioggia comincerà' a bagnare la Toscana. Da martedì 14 il tempo peggiorerà ancora di più. Previsto l’arrivo di aria fredda dal Nordeuropea che entrerà sull'Italia sotto forma di Bora.Rovesci e temporali interesseranno principalmente le regioni adriatiche centro-meridionali e gli Appennini, mentre sul resto delle regioni tornerà a splendere il sole, ma farà più freddo.Le temperature scenderanno di 5-7 C da martedì sera e soprattutto mercoledì quando i venti da Nord e Nordest soffieranno impetuosi su tutti i bacini. Poi tornerà l'alta pressione e il bel tempo.