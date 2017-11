Cerimonia Pallone d'oro 2013 "Mi ha molestata": la stella del soccer Usa Hope Solo accusa l'ex boss della Fifa Sepp Blatter Lo scandalo delle molestie si allarga al mondo del calcio

Condividi

Nel mirino l'ex numero uno della Fifa Sepp Blatter, accusato di aggressione a sfondo sessuale da Hope Solo, un'icona del soccer femminile.Solo, 36 anni, di origine italiana, è stata il portiere della nazionale Usa campione del mondo nel 2015 e due volte campione olimpica nel 2008 e 2012.Ad una rivista portoghese - come riportano i media americani - ha raccontato di essere stata molestata nel 2013 in occasione della cerimonia per il Pallone d'oro. Blatter l'avrebbe importunata prima che i due salissero sul palco.