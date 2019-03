Cinema "Mi piace questa qui": nel nuovo trailer di Avengers: Endgame l'incontro tra Thor e Captain Marvel

È in rete il nuovo trailer di, il quarto capitolo della saga dedicata ai supereroi in arrivo nelle sale italiane il 24 aprile, diretto da Anthony e Joe Russo, presentato da Marvel Studios. Ambientato dopo le vicende di Avengers: Infinity War, il film vedrà il ritorno sul grande schermo di Carol Danvers, la supereroina protagonista del lungometraggio Captain Marvel, attualmente campione di incassi nei cinema. Il nuovo video mostra il percorso negli anni di Iron Man, Captain America e Thor attraverso dei flashback, colloca Tony Stark ancora nello Spazio, rievoca le stragi del capitolo precedente e soprattutto sfrutta la popolarità recente di Captain Marvel che incontra Thor. Il figlio di Odino, dopo aver acciuffato il martello, commenta: "Mi piace questa qui!. Il trailer non risponde al quesito di molti fan in rete, che da mesi sospettano, e si chiedono: quale supereroe morirà in questo capitolo finale (?) della saga?