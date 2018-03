Snowboard, Coppa del Mondo Dopo le Olimpiadi, Michela Moioli conquista anche la Coppa del Mondo Seconda coppa di specialità per la 22enne lombarda. Le è bastato il secondo posto a Mosca nella penultima tappa della stagione per arricchire ulteriormente il suo palmarès

Non si ferma più. Dopo l’oro alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, Michela Moioli vince anche la Coppa del Mondo di snowboard cross. La 22enne di Alzano Lombardo si aggiudica per la seconda volta il circuito della tavola, dopo il successo raggiunto nel 2016. Le è bastato il terzo posto nella prova di Mosca, la penultima della stagione. Le sue immediate inseguitrici in classifica generale non possono più raggiungerla.C’è stata anche suspense per l’esito della prova: la prima finale è stata ripetuta su reclamo della Francia, per una difettosa apertura del cancelletto. Michela era giunta seconda, mentre la sua rivale transalpina Chloé Trespeuch, avversaria diretta per il primato in classifica generale, aveva chiuso quinta. Nella ripetizione, Michela ancora davanti alla francese, quarta. In gara altre due italiane: Raffaella Brutto ha chiuso ottava e Francesca Gallina undicesima.Per Moioli si tratta dunque di una stagione indimenticabile, che oltre all'oro olimpico le ha regalato otto podi in Coppa del mondo. Al termine della gara sono arrivati immediatamente le congratulazioni via Twitter di Sofia Goggia: "Chi è che oggi porta a casa IL COPPONE con una gara di vantaggio??? Michi Moioli! Fiera di te!!" scrive la sciatrice azzurra, anche lei oro olimpico in discesa libera.