Emiliano contro Toninelli: 'E' imbambolato'. Di Maio ok

di Tiziana Di Giovannandrea L'occasione presa al balzo dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato un convegno organizzato dalla Farmindustria a Brindisi dove rispondendo alle domande dei giornalisti ha precisato: "Con il ministro Luigi Di Maio abbiamo fatto un buon lavoro, adesso vedremo sul piano ambientale dell'Ilva se questo mio ottimismo verrà confermato, perché è chiaro che se la fabbrica verrà decarbonizzata, noi allora abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Sono molto soddisfatto nel rapporto con Di Maio, gli altri ministri li vedo imbambolati in molte parti. Soprattutto Toninelli".Il governatore parlando dell'Esecutivo giallo verde ha osservato: "Non ci sono motivi di frizione con il governo, ma la cosa che mi dispiace di più, anche perché mi sono molto esposto per il M5S, è che nella sostanza stanno dimostrando in questi brevissimi mesi, nonostante possibilità alternative, di essere sostanzialmente molto simili a tutti gli altri. Questa è la cosa che mi addolora».A proposito del Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, Emiliano ha sottolineato: " Si fa portare a mano dai locali, senza considerare ovviamente che spesso i locali hanno esigenze diverse, trasformare in un consigliere d’amministrazione di una delle più grandi società di trasporto pugliesi, il portaborse credo di Andrea Caroppo (che è un consigliere della Lega, ndr) in Regione, e poi doverlo far dimettere, è una di quelle cose che si evitano se con il più grande investitore sulle Fal si arriva a una discussione leale e corretta". Il governatore della Puglia lo ha detto riferendosi alla nomina, da parte del Mit, nel Cda delle Ferrovie Appulo Lucane, dell’avvocato Francesco Cavallo che ha comunicato nelle scorse ore di voler rinunciare all’incarico «per una questione di opportunità".' "Sulle periferie stiamo con Anci. Mi pare che sempre Toninelli, che è del Nord, fa quello che fanno sempre quelli del nord. Si è accorto che c'erano molti soldi per le periferie del Sud, ha buttato la mano nella tasca dei brindisini, dei tarantini e dei foggiani, e ha portato via diverse decine di milioni di euro. E' giusta questa cosa?" ha detto il presidente della Regione Puglia al bando periferie. "Peraltro con uno stile protoleghista - ha aggiunto - se Toninelli è leghista lo dica. Mi aspettavo dal M5S un altro modello. Una discussione in Conferenza delle Regioni, per vedere chi ha più bisogno. Il mio giudizio sul Movimento rimane positivo, ma do il mio contributo sottolineando le cadute di stile e sostanza in cui alcuni ministri cadono. Ci mancherebbe, non ho fatto sconti al mio partito ora dovrei fare sconti al M5S?".