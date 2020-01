Migliaia di iracheni al corteo funebre per Soleimani a Baghdad. La folla grida "Morte all'America"

Condividi

Migliaia di iracheni, in un mare di bandiere, hanno partecipato questa mattina a Baghdad al corteo funebre per il generale iraniano Qassem Soleimani gridando "morte all'America". Il corteo dietro alla bara dell'uomo chiave del regime di Teheran e a quella del suo luogotenente in Iraq, Abu Mehdi al-Mouhandis, è sfilato tra le vie del distretto di Kazimiya, dove si trova un santuario sciita. Al termine, nella zona verde di Baghdad, il funerale nazionale alla presenza di molti leader iracheni. I resti di Soleimani saranno poi portati in Iran, dove verrà sepolto con un'altra cerimonia al termine dei tre giorni di lutto nazionale proclamati dalla Guida suprema, l'ayatollah Khamenei.Presente alla cerimonia anche il primo ministro iracheno, Adil Abdul Mahdi. Lo ha reso noto l'ufficio del premier. Ieri Mahdi aveva detto che il raid americano è "una pericolosa escalation", "la scintilla di una devastante guerra in Iraq"."Il sangue del martire Soleimani sarà vendicato il giorno in cui vedremo la mano malvagia dell'America essere tagliata via per sempre dalla regione", ha detto il presidente iraniano, Hassan Rohani, nel corso di una visita ai familiari del generale Qassem Soleimani.Potrebbe avere "conseguenze incontrollabili" l'uccisione da parte degli Stati Uniti del comandante delle forze di Quds, Soleimani. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante una conversazione telefonica ieri sera."La risposta a un'azione militare è un'azione militare. Da parte di chi? Quando? Dove? Lo vedremo". Lo ha detto l'ambasciatore iraniano all'Onu, Takht Ravanchi, in un'intervista alla Cnn. "Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo agire ed agiremo", ha detto ancora sottolineando che il raid degli Stati Uniti contro il generale iraniano Ghassem Soleimani "è stato un atto di guerra contro il popolo iraniano".La coalizione anti-Isis in Iraq ridimensionerà la portata delle sue operazioni per "ragioni di sicurezza". Lo ha detto un funzionario della Difesa Usa che guida la coalizione. "Condurremo limitate azioni contro lo Stato islamico assieme ai nostri partner laddove possano a loro volta sostenere i nostri sforzi", ha dichiarato il funzionario spiegando che gli Stati Uniti "hanno rafforzato le misure di sicurezza nelle basi della coalizione in Iraq".Il ministero degli Esteri britannico ha sollecitato i cittadini del Regno Unito a non recarsi in Iraq ed evitare viaggi "non necessari" in Iran dopo il raid Usa nel quale è stato ucciso il generale iraniano Soleimani. Lo riporta Sky News.Nella notte un convoglio delle milizie irachene a nord di Baghdad è stato attaccato da un raid aereo statunitense che ha ucciso un comandante del gruppo paramilitare filo-iraniano, Shibl al-Zaidi, leader della Kataib Imam Ali, una delle milizie che compongono la coalizione Hashed al Shaabi. Secondo fonti militari irachene, nel raid - avvenuto nell'area di Taji - sono rimaste uccise sei persone che viaggiavano su due veicoli. Ma un funzionario americano, sotto anonimato, ha affermato che l'attacco segnalato vicino a Taji non è stato sferrato dagli Stati Uniti. Il nuovo raid comunque il timore che in Iraq sia scoppiata una 'proxy war', una guerra per procura tra Washington e Teheran. L'offensiva dell'amministrazione americana punta a eliminare i vertici delle milizie con cui l'Iran mantiene il controllo sul Paese a maggioranza sciita.Gli Usa sono pronti ad inviare altre migliaia di soldati in Medio Oriente, in risposta all'Iran che minaccia una "vendetta pesante al momento e nel luogo opportuni" per "il più grave errore dell'America in Asia occidentale", l'uccisione del generale Qassem Soleimani."Non abbiamo ucciso Soleimani per un cambio di regime o per iniziare la guerra. Ma siamo pronti a qualunque risposta sia necessaria" ha detto Donald Trump. "Gli Stati Uniti hanno di gran lunga il miglior esercito del mondo; abbiamo la migliore intelligence del mondo. Se gli americani di tutto il mondo sono minacciati, abbiamo già identificato degli obiettivi. E sono pronto a intraprendere qualsiasi azione necessaria, in particolare nei confronti dell'Iran", ha continuato il presidente americano.Il Pentagono ha confermato il dispiegamento di ulteriori truppe: la brigata dell'Irf (Immediate Response Force) dell'82esima divisione aviotrasportata è stata allertata per prepararsi allo schieramento. Un battaglione è già stato dispiegato in Kuwait. Allo stesso tempo, il resto della brigata è stato posto in preavviso di 96 ore. Secondo fonti militari citate dalla Cnn e la Nbc, il numero di soldati che saranno inviati nella regione potrebbe essere compreso tra 3.000 e 3.500. Le truppe Usa di stanza a Vicenza potrebbero essere inviate in Libano, se necessario, a protezione dell'ambasciata americana: un contingente da 130 a 700 militari, ha confermato una fonte della Difesa che ha voluto restare anonima. In settimana il Pentagono aveva già inviato 750 soldati in Medio Oriente in risposta all'assalto dell'ambasciata americana a Baghdad.Allo stesso tempo il Dipartimento di Stato ha fatto sapere che gli Usa sono pronti a parlare con l'Iran. Già ieri si sono scambiati messaggi riservati attraverso l'incaricato d'affari svizzero, che rappresenta gli interessi americani a Teheran. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Abbas Mussavi, ha detto che l'incaricato d'affari svizzero è stato convocato per una seconda volta in serata per ricevere la risposta delle autorità iraniane ad un messaggio dell'amministrazione americana che aveva consegnato ieri mattina.