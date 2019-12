Tra loro anche bambini Migranti, Alan Kurdi soccorre 32 persone da imbarcazione in pericolo

(Foto archivio)

La scorsa notte la nave Alan Kurdi ha tratto in salvo 32 persone. Lo riferisce in un tweet l'ong tedesca Sea Eye che opera l'imbarcazione. "La Alan Kurdi è stata avvisata di un'imbarcazione in pericolo: 32 persone sono state salvate e ora sono al sicuro, a bordo", ha scritto Sea-eye, precisando che tra i migranti soccorsi ci sono 10 bambini e una donna incinta.Tutti dichiarano di essere libici. Con condizioni del mare previste in netto peggioramento, la Alan Kurdi, che avrebbe effettuato il salvataggio al largo delle coste libiche, è partita poi alla volta di Lampedusa."La scorsa notte ci ha chiamati una barca in pericolo. A bordo 32 persone, tra cui 10 bambini, in fuga dalla #Libia in guerra dove aumenta la violenza. Abbiamo avvertito le autorità e #AlanKurdi Siamo felici che AlanKurdi sia riuscita a soccorrerle in condizione meteo critiche". Così Alarm Phone su Twitter.