Migranti, Alarm Phone: otto dispersi al largo della Libia

Otto persone sarebbero disperse in mare al largo della Libia. E' quanto riferisce Alarm Phone, che questa mattina intorno alle 6 ha ricevuto una telefonata da un gommone in difficoltà con a bordo una ventina di persone, tra cui donne e bambini.Secondo quanto riferito dai migranti, otto persone sarebbero disperse e il gommone starebbe imbarcando acqua. Tutte le autorità, sostiene Alarm Phone, sarebbero state informate. "E' necessario un intervento urgente per salvare queste persone", è l'appello che arriva da Mediterranea Saving Human.