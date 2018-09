Migranti, Aquarius 2 recupera 50 persone. Salvini contro la ong: "Vi denuncio" Altri due gommoni, con a bordo 100 immigrati ciascuno, sarebbero in navigazione. Lo rende noto lo stesso Salvini, che aggiunge: "Secondo alcuni quotidiani, Aquarius 2 sta per essere cancellata dai registri navali di Panama (dopo aver subto la stessa decisione da Gibilterra) perché 'illegale e non rispetta le procedure'"

Aquarius 2 ha recuperato 50 persone al largo della Libia, più precisamente al largo della città di Zuara. "Dopo una lunga e complicata attività di ricerca e salvataggio, e a seguito di negoziazioni con la guardia costiera libica, l'Aquarius questa mattina ha tratto a bordo 47 persone, tra cui 17 minori e una donna incinta, da un battello di legno alla deriva in acque internazionali" scrive su twitter Medici senza frontiere.

Altri due gommoni, con a bordo 100 immigrati ciascuno, sarebbero in navigazione. A renderlo noto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Salvini: "Aquarius 2 sta per essere cancellata dai registri navali di Panama"

Salvini riferisce anche che Aquarius 2 sta per essere cancellata dai registri navali di Panama. La notizia era stata pubblicata due giorni fa dal quotidiano panamense La Prensa. "Per aver disatteso le procedure internazionali in materia di immigranti e rifugiati assistiti al largo delle coste nel Mediterraneo - si legge nell'articolo - l'amministrazione marittima panamense ha avviato l'iter per annullare d'ufficio la registrazione della nave "Aquarius 2", ex "Acquarius", con numero IMO 7600574. Questa nave ha registrato la prima immatricolazione in Germania e circa un mese fa è arrivata a Panama".

"L'autorità marittima di Panama - riporta ancora la Prensa - ha riferito che la denuncia principale proviene dalle autorità italiane, che hanno riferito che il capitano della nave si è rifiutato di restituire gli immigranti e i rifugiati assistiti al loro luogo di origine". Nell'articolo si ricorda inoltre che già "l'amministrazione marittima di Gibilterra aveva negato il permesso ad 'Aquarius' di agire come un battello di emergenza e anche nel mese di giugno e luglio di quest'anno, ha chiesto formalmente che 'sospenda le sue operazioni' e ritorni al suo stato di registrazione originale come 'nave oceanografica'".



"Denuncerò ong che aiutano scafisti"

"Denuncerò per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chi aiuta gli scafisti" afferma. "Pensare che, dopo il caso Diciotti, le partenze dalla Libia si erano azzerate! Aquarius 2 ha intralciato il lavoro della guardia costiera libica, ignorando le indicazioni. Secondo alcuni quotidiani, Aquarius 2 sta per essere cancellata dai registri navali di Panama (dopo aver subto la stessa decisione da Gibilterra) perché ' illegale e non rispetta le procedure'. Anche l'altro giorno si era rifiutata di collaborare con la guardia costiera libica. Possono cambiare nome e bandiera altre mille volte: ma per questi signori i porti italiani restano chiusi".