Il dissenso Migranti, Belgio: stop alla riforma di Dublino. Non ci sono le condizioni per proseguire Il segretario di stato all'Asilo belga Theo Francken (N-VA) "Non c'è base per andare avanti nella discussione. Molti Paesi hanno espresso resistenze importanti"

Lussemburgo, Consiglio Interni sui migranti (Foto: Ue)

Condividi

La proposta del Parlamento per la riforma di Dublino e' l'unica che mette insieme fermezza e solidarietà. E' su questa base che gli Stati membri e il Consiglio devono lavorare. — Antonio Tajani (@EP_President) 5 giugno 2018

"La riforma del regolamento di Dublino è morta". Così il segretario di stato all'Asilo belga Theo Francken (N-VA), al termine della prima parte di lavori del consiglio Affari interni a Lussemburgo. "Non c'è una base sufficiente per andare avanti nella discussione. Molti Paesi hanno espresso resistenze importanti", ha affermato Francken."C'è una grande mancanza di fiducia nell'Ue. Non posso immaginare un contesto che permetta un compromesso al Consiglio europeo. Non c'è nemmeno una maggioranza qualificata", ha sottolineato il sottosegretario belga che ha chiesto di ripristinare "i respingimenti" nel Mediterraneo.Proprio nel suo discorso al Senato per il voto di fiducia al governo il premier Giuseppe Conte ha fatto riferimento alla gestione dei flussi migratori, definendola "un fallimento", parlando di "chiusure egoistiche di molti stati membri che hanno finito per scaricare sugli stati frontalieri, e in primo luogo sul nostro Paese, gli oneri e le difficolta che invece avrebbero dovuto essere condivisi". E a proposito del Regolamento di Dublino ha ribadito che l'Italia ne chiederà il superamento. Ipotesi che a questo punto però diventa difficile realizzare.Una via d'uscita la indica il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani che scrive su Twitter: "La proposta del Parlamento europeo per la riforma di Dublino è l'unica che mette insieme fermezza e solidarietà". Su questa, secondo Tajani, si dovrebbe lavorare.