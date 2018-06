Il governo e l'Europa Conte mette il veto sull'adozione delle conclusioni del vertice: "Non senza i migranti" Il premier aveva detto: "Il vertice è uno spartiacque, dall'Ue ci aspettiamo fatti. Spero di non dover usare il veto". Merkel: "Senza accordo a 28 avanti con volenterosi. Non possiamo lasciare soli paesi con maggior arrivi migranti". Salta la conferenza stampa Juncker-Tusk

Avec @GiuseppeConteIT, nous nous mobilisons pour trouver un accord européen sur l’accueil des réfugiés. pic.twitter.com/7dnLtmVjjI — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 28 giugno 2018

Nulla è concordato, fino a quando tutto è concordato. Il premier Giuseppe Conte prende in ostaggio le conclusioni del vertice europeo e minaccia il veto: o troviamo un accordo sulla responsabilità condivisa sugli sbarchi dei migranti, ed i 500 milioni di euro per il Fondo fiduciario per l'Africa, o l'Italia mantiene la riserva sull'intero documento. La mossa del premier fa saltare la conferenza stampa dei presidenti del Consiglio Donald Tusk, e della Commissione Jean-Claude Juncker, che a fine giornata avrebbero dovuto annunciare i primi risultati della riunione.L'Italia mostra così i muscoli in una partita in cui la cancelliera Angela Merkel può essere un avversario o diventare l'alleato. La fiche di scambio è la collaborazione sui movimenti secondari, che dai Paesi di primo ingresso risalgono verso il nord Europa. Una delle poste in gioco: la partecipazione a Schengen. Senza unità su solidarietà e responsabilità, il piano B della cancelliera è andare avanti con una coalizione di volonterosi. Chi non ci sta, sarà fuori dallo spazio Schengen."L'Italia - commenta in serata il vicepremier Matteo Salvini - è rimasta isolata fino a oggi. Oggi siamo tornati centrali, determinanti e determinati". "In questi anni - ha risposto arrivando a una festa del partito - abbiamo accolto 650.000 immigrati e regalato centinaia di migliaia di permessi e di cittadinanze. Finora i governi servi hanno lasciato soli gli italiani, oggi comincia una storia diversa, con un governo pronto a dire dei no e a bloccare tutto se non ci saranno risposte concrete. Ma confido in risposte concrete".Intanto, dal vertice Ue arriva la voce della Francia: "Con Giuseppe Conte ci mobilitiamo per giungere a un accordo europeo sull'accoglienza dei rifugiati", scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet pubblicato durante il vertice europeo di Bruxelles e postando una foto dei due leader.