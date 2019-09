Governo Migranti, Conte convoca vertice del premier con Lamorgese, Di Maio, Guerini e De Micheli

Il premier Giuseppe Conte riunisce a Palazzo Chigi i ministri competenti in materia di immigrazione:il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. A quanto si apprende da fonti di governo, la riunione è stata convocata da Conte per far entrare nel vivo il lavoro del nuovo governo sul tema dei migranti.Il governo lavora a "un piano strutturale di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del 'Patto con l'Europa' che ho proposto ieri a Bruxelles". Lo spiega Giuseppe Conte in una lettera pubblicata sul 'Quotidiano del sud' in risposta al "Manifesto per l'Italia" pubblicato ieri dallo stesso giornale e che il premier rilancia in un post su Facebook"L'azione riformatrice del Governo, a partire dai progetti di autonomia differenziata, mira a promuovere e a riconoscere, nel rispetto della Costituzione, le legittime pretese dei territori, senza perdere di vista però gli obiettivi della coesione e della solidarietà nazionale", scrive inoltre il premier al 'Quotidiano del Sud'. "La nostra prospettiva mira a contrastare il divario fra Nord e Sud, le logiche di contrapposizione fra aree di un Paese che corre a velocità diverse. Lavoriamo affinché i nostri figli non conoscano un'Italia di serie A e una di serie B. Lavoriamo, al contrario, per un Paese che, compatto, deve mettere in campo tutti gli strumenti per vincere le sue sfide nel mutevole contesto internazionale".