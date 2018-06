Italia "irritata" per i contenuti del documento Migranti, Conte non andrà al vertice di Bruxelles a firmare una bozza già preconfezionata Fonti della presidenza del Consiglio: chiarire sulla prima accoglienza e solo dopo affrontare il teme dei ricollocamenti dei migranti. Salvini: pensano di mandarcene altri

Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei “secondary movements” senza prima aver affrontato l’emergenza dei “primary movements” che l’Italia si ritrova ad affrontare da sola pic.twitter.com/Cme80bMAqr — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 20 giugno 2018

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non andrà a Bruxelles al prevertice sui migranti per sottoscrivere una bozza già preparata. Lo sottolineano fonti del Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i contenuti filtrati in queste ore.In particolare, come peraltro dichiarato via Twitter dal presidente del Consiglio, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che vengano chiariti i principi dei 'primary movements', ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo.Sulla questione dei ricollocamenti c'è infatti irritazione nel governo italiano su come il dossier - se la bozza che sta uscendo in queste ore venisse confermata - sarà trattato nel corso del vertice informale. Nel corso della giornata di oggi il premier Conte ha avuto - si apprende dalle stesse fonti che non specificano tuttavia gli interlocutori europei - dei colloqui telefonici con alcuni capi di Stato e di governo europei e contatti tra il governo italiano e le cancellerie straniere ci saranno anche nelle prossime ore per trovare una soluzione di compromesso. Altre fonti non escludono anche la possibilità che l'Italia possa mettere il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo.Il premier Conte "ha pieno mandato di tenere alto l'orgoglio italiano" nel vertice di domenica a Bruxelles. "Ma se andiamo lì per avere il compitino già preparato da francesi e tedeschi è giusto risparmiare i soldi del viaggio". Con la bozza che circola "pensano di mandarcene altri (migranti, ndr) invece di aiutarci ed in cambio faranno poi i centri di raccolta fuori dall'Europa, ma meglio un uovo oggi", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite a 'Porta a porta' su Rai1."Un forte impegno per avanzare nella politica migratoria europea" con la "riduzione del numero di arrivi illegali nell'Unione", attraverso una serie di misure e proposte, ma anche "una forte necessità di ridurre in modo significativo i movimenti secondari, evitando attraversamenti illegali delle frontiere interne tra Stati membri di migranti e richiedenti asilo e assicurando" procedure "veloci" per i trasferimenti verso il Paese competente. E' quanto si legge nella bozza di dichiarazione della riunione informale Ue di domenica a Bruxelles.Procedure "veloci", dunque, "meccanismi flessibili congiunti per le riammissioni dei migranti";"controlli dei viaggi in uscita alle stazioni di treni, bus e aeroporti"; oltre "all'obbligo per i richiedenti asilo di restare nei Paesi competenti", pena sanzioni. Sono queste le misure previste nella bozza della dichiarazione finale della riunione informale - di cui l'ANSA ha visione - per ridurre i movimenti di migranti o richiedenti asilo da un Paese di primo ingresso verso gli altri Ue.Il potenziamento dell'agenzia Ue Frontex, che viene trasformata in "una vera e propria polizia di frontiera", e quella del sostegno all'asilo Easo, che diventa "Autorità per l'asilo per condurre le valutazioni sulle richieste d'asilo", anche per imprimere un'accelerazione sui rimpatri. Oltre ad un ritorno ai "ricollocamenti" in attesa della riforma di Dublino. Sono alcune delle misure previste dalla bozza di dichiarazione finale del vertice di domenica - di cui l'ANSA ha preso visione - . Nella bozza ora all'attenzione degli sherpa dei Paesi che prenderanno parte all'incontro, si prevedono anche risorse per il Fondo fiduciario per l'Africa; uno schema per gli sbarchi dei migranti in Nord Africa; e una lista Ue di Paesi di origine sicuri. Nella bozza si mette inoltre in guardia rispetto al pericolo che "misure unilaterali e non coordinate" possano "danneggiare severamente il processo di integrazione europeo e mettere a rischio i traguardi raggiunti con Schengen".