2017/08/08 08:15

Intervista su Repubblica Migranti, Delrio: "Non sono contrario al Codice, ma per salvare vite serve la nave più vicina" Nessun contrasto con il ministro dell'Interno Marco Minniti, dice il ministro dei Trasporti, ma il soccorso in mare non è derogabile o discrezionale

