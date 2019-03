ITALIA

2019/03/26 09:31

Ieri erano arrivati in 16 Migranti, due sbarchi in poche ore a Lampedusa Nel giro di poche sono arrivati in tutto 39 persone, tra cui donne e bambini. Erano a bordo di barchini di fortuna

Migranti, Mare Jonio: indagato Luca Casarini

Migranti, Mare Jonio: indagato Luca Casarini Migranti, nave Mare Jonio a Lampedusa. Salvini: "Ha disobbedito, arrestare responsabili della Ong" Condividi Secondo sbarco in poche ore sull’isola Lampedusa, in Sicilia. Durante la notte 23 migranti, tra cui sette donne e tre bambini, sono arrivati con un piccola barca direttamente nel porto dell'isola.

Anche in questo caso si tratterebbe di un'imbarcazione messa in mare lontano dalla coste dagli scafisti. Sempre ieri altri 16 stranieri, tra cui un bambino e tre donne, erano approdati con un barchino in vetroresina proprio davanti alla guardia costiera.

Secondo sbarco in poche ore sull’isola Lampedusa, in Sicilia. Durante la notte 23 migranti, tra cui sette donne e tre bambini, sono arrivati con un piccola barca direttamente nel porto dell'isola.Anche in questo caso si tratterebbe di un'imbarcazione messa in mare lontano dalla coste dagli scafisti. Sempre ieri altri 16 stranieri, tra cui un bambino e tre donne, erano approdati con un barchino in vetroresina proprio davanti alla guardia costiera.

Condividi