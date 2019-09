Vertice di Malta Migranti, accordo per rotazione volontaria porti. Lamorgese: "Da oggi l'Italia non è più sola"

Al termine del vertice sull'immigrazione a Malta è stato raggiunto tra i Paesi partecipanti un accordo per i ricollocamenti dei richiedenti asilo in "tempi moltorapidi". Lo ha riferito il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a conclusione dei lavori, ai quali hanno partecipato anche i rappresentanti di Francia, Germania, Malta, Finlandia e il commissario europeo Dimitris Avramopoulos.La bozza di accordo, ha spiegato il ministro, prevede che "entro quattro settimane" i migranti richiedenti asilo vengano ricollocati in altri Paesi che si faranno carico delle procedure di verifica dei requisiti e degli eventuali rimpatri."Da oggi l'Italia non è più sola", ha aggiunto Lamorgese. "Sono molto soddisfatta", ha detto il ministro, "sono stati sciolti i nodi politici più delicati", ed è stato fatto "il primo passo concreto dell'approccio ad un'azione comune europea"."E' nostro interesse - conclude il ministro - che l'accordo sia condiviso al massimo anche da altri Paesi".