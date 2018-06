La crisi dei migranti Migranti, M5S: Europa rispetti redistribuzione, è in gioco il futuro dell'Unione Una nota pubblicata sul blog del Movimento critica le posizioni dei paesi europei: "A parole son tutti bravi a reclamare il rispetto dei diritti umani, ma quando si viene al dunque la storia la conosciamo bene".

"Aprire o chiudere i porti è un finto problema. La questione vera è quale legge vige nel Mediterraneo, chi la fa rispettare e come? Ma soprattutto quali valori ispirano questa legge? E' il momento per l'Europa di ritrovarsi intorno ai principi che tutti predicano, ma che pochi praticano sinceramente. Non è in gioco soltanto la gestione del fenomeno epocale delle migrazioni. E' in gioco il futuro dell'Europa come comunità politica e dei suoi valori". E' quanto si legge in una nota del Movimento 5 Stelle pubblicata sul blog.

"In base agli impegni assunti dall'Ue fin dal 2015 circa 35mila richiedenti protezione in Italia dovevano essere ridistribuiti in altri paesi. Chiacchiere! Secondo il Ministero dell'Interno al 18 giugno di quest'anno solo 640 persone sono state ricollocate in Francia, 235 in Spagna. Meglio in Germania, che ne ha accolte 5.438, ma, secondo gli stessi accordi, doveva farsi carico di oltre 10mila richieste. Sappiamo bene - continua la nota - che la creazione dei centri Sprar e Cas è diventato un business in Italia ci sono circa 180mila persone in attesa di riconoscimento dello status. Così come è un business vergognoso il traffico di esseri umani alimentato da oscure organizzazioni di cui sappiamo poco. Alla continua produzione di regolamenti e accordi internazionali non corrisponde la reale volontà di attuarli, perché affrontare questi problemi ha un costo non solo economico ma anche in termini di consenso per i governi che se ne fanno carico. La vicenda dell'Aquarius è solo l'ultimo esempio di questo cinico modo di fare. A parole son tutti bravi a reclamare il rispetto dei diritti umani, ma quando si viene al dunque la storia la conosciamo bene".