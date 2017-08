Migranti, MSF salva altre 127 persone: arrivate a Lampedusa sulle navi della Guardia Costiera

Confermiamo che operazione #MSF con nave #Prudence a largo di #Lampedusa si è svolta in modo regolare. pic.twitter.com/IgBLBj4Rpl — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) August 6, 2017

La nave Vos Prudence di Medici Senza Frontiere ha soccorso il mare 127 persone che poi stono state trasferite a Lampedusa a bordo di due imbarcazioni della Guardia Costiera. E' una procedura regolare, come quelle effettuate da quando lavorano nel Mediterraneo.La nave di Medici Senza Frontiere - che non ha firmato il codice delle ONG del Viminale - non è entrata a Lampedusa perchè non era previsto che lo facesse, una ragione legata anche alle dimensioni della nave. Ora la Prudence si sta dirigendo a Catania per uno scalo tecnico.Come la stessa organizzazione ha raccontato, il trasbordo dei migranti è avvenuto a sud dell'isola. L'operazione si è svolta in un'ora.