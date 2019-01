Salvati il 22 dicembre nel Mar Mediterraneo Migranti: Malta autorizza lo sbarco della Sea Watch, 32 persone a bordo All'origine della decisione c'è la visita a bordo di personale medico dell'ong, che ha rilevato il deterioramento delle condizioni

La nave di ricerca e soccorso Sea Watch 3 ha ottenuto da Malta il permesso di sbarcare, con i 32 migranti che ha salvato il 22 dicembre nel Mar Mediterraneo. Lo ha riferito Times of Malta.All'origine della decisione c'è la visita a bordo di personale medico dell'ong, che ha rilevato il deterioramento delle condizioni. Il cibo e l'acqua si stanno esaurendo e molti a bordo soffrono di mal di mare, tra cui tre bambini di 1, 6 e 7 anni. Le condizioni "rendono gli ospiti più vulnerabili al mal di mare e alle malattie infettive", hanno dichiarato i medici. Inoltre, ad aggravare la situazione è il peggioramento delle condizioni meteo: il personale di bordo ha dovuto raccogliere tutti i migranti in una piccola zona asciutta dentro la nave, "limitando la possibilità di fornire supporto psicologico" in una situazione di "tensione" e quindi "mettendo a rischio la sicurezza dell'intera nave". Resta bloccata invece la situazione per Sea Eye, che ha a bordo le 17 persone salvate in mare il 29 dicembre.