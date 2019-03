Salvataggio da parte della Nave Mare Jonio Mediterranea: facciamo rotta verso l'Italia con 50 migranti. Viminale: stop a illegalità ong A bordo anche 12 minori. "Nessuna tensione con i libici"

"Stiamo facendo rotta verso nord per evitare il maltempo, ci dirigiamo verso l'Italia dove chiederemo il porto sicuro per sbarcare queste persone scappate dai campi di concentramento libici".Lo dice all'Ansa Luca Casarini, capomissione di Mediterranea Saving Human da bordo della nave Mare Jonio al termine del salvataggio di 50 migranti, tra cui 12 minori, al largo della Libia. "Sono molto provati e rischiavano di affondare", spiega Casarini."Non c'è stata alcuna tensione con la motovedetta libica, sono arrivati quando il nostro soccorso era già in corso", aggiunge.In arrivo una direttiva per "fermare definitivamente le azioni illegali delle ong". Lo fa sapere il Viminale, informando che il documento ribadirà le procedure dopo salvataggi in mare. La priorità, rileva, "rimane la tutela delle vite, ma subito dopo è necessario agire sotto il coordinamento dell'autorità nazionale territorialmente competente, secondo le regole internazionali della ricerca e del soccorso in mare". Qualsiasi comportamento difforme, "può essere letto come un'azione premeditata per trasportare in Italia immigrati clandestini e favorire il traffico di esseri umani". Per questo, il ministro dell'Interno Matteo Salvini sta per firmare una direttiva che sarà inviata a tutte le autorità interessate.La direttiva potrebbe vietare l'accesso alle acque italiane a tutte le navi umanitarie che soccorrono i migranti senza osservare le procedure stabilite.