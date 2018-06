Dopo il vertice Migranti, Merkel: accordo Ue non è carta bianca per chiudere frontiere

Il governo tedesco smentisce l'interpretazione dell'accordo raggiunto dal Consiglio Ue offerta da esponenti della Csu secondo cui l'intesa darebbe carta bianca per procedere con la chiusura delle frontiere."Misure unilaterali a spese di altri paesi non sono quello che l'accordo significa", ha dichiarato un portavoce del governo citato dall'agenzia tedesca Dpa.Dal vertice è invece emersa una richiesta ai diversi paesi per introdurre misure "interne" giuridiche e amministrative contro la migrazione secondaria all'interno dell'Unione europea, haaggiunto. Tali misure includono una migliore sorveglianza della mobilità in uscita e richieste di residenza per richiedenti asilo in paesi alla frontiera esterna dell'Unione.