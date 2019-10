Dopo l'allarme diramato da Alarm phone Migranti. Ocean Viking soccorre altri 102, in tutto 176 persone in salvo Oltre 100 persone, intanto, giunte in più sbarchi tra Porto Empedocle e Lampedusa

Ocean Viking (foto d'archivio)

Condividi

Dopo il salvataggio, avvenuto nelle ore scorse da parte della Ocean Viking, di 74 migranti su un gommone in difficoltà a 50 miglia dalle coste libiche, i team di SOS Mediterranee Italia e Medici senza frontiere, sempre a bordo della Ocean Viking, hanno completato stamane un secondo salvataggio di 102 persone da un gommone in difficoltà a 40 miglia dalle coste libiche. Tra loro ci sono 12 donne, 4 delle quali incinte e 9 bambini. Ora a bordo sono 176 le persone salvate. Lo rende noto SoS Mediterranee Italia.

Dopo essere stati contattati dalla seconda barca in pericolo, racconta Alarm Phone (la piattaforma che dà aiuto ai migranti nel Mediterraneo), "siamo rimasti in contatto: l'atmosfera a bordo era tesa. Hanno visto due elicotteri sorvolarli e una barca in arrivo. Temevano di venire riportati in Libia. Invece, la Ocean Viking ha soccorso questa barca. Raggiungeranno l'Europa! Benvenuti!".

Oltre 100 persone in più sbarchi tra Porto Empedocle e Lampedusa

Proseguono intanto gli sbarchi di piccole imbarcazioni sulle coste italiane. Tre sono approdate nel corso della giornata nell'agrigentino. La guardia di finanza ha intercettato 15 migranti di origine tunisina sbarcati a Porto Empedocle, mentre in due sbarchi diversi sono arrivati a Lampedusa 11 e 15 migranti. Successivamente, sempre a Lampedusa, in 30 sono sbarcati da una motovedetta della GdF, altri 30 sono giunti a bordo di una imbarcazione.



Lamorgese: "Ue non ci lasci soli"

La crisi siriana va affrontata con una risposta forte da parte Ue, di fronte all'intensificarsi dei flussi migratori non vanno lasciati soli i paesi più esposti, ma va promosso un approccio europeo solidale. Intervista in apertura di prima pagina del Corriere con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che evidenzia la necessità di superare gli squilibri nella ripartizione dei migranti, con procedure di ricollocazione automatiche, proseguire nel sostegno alla stabilizzazione della Libia e avviare un confronto con le Ong, partendo dal codice di condotta già sottoscritto al Viminale.