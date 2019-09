POLITICA

2019/09/12 14:48

Governo Migranti, Palazzo Chigi: ok a redistribuzione in Ue per Ocean Viking l premier Giuseppe Conte aveva riunito a Palazzo Chigi i capi delegazione Pd e M5s, Dario Franceschini e Luigi Di Maio per un vertice con i ministri competenti in materia di immigrazione: il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Conte: il piano per il Sud integrerà il patto con l'Europa

Conte a Bruxelles incontra i vertici Ue: "Puntiamo a ridurre il debito attraverso la crescita"

A Palazzo Chigi un vertice governativo, coordinato dal Presidente del Consiglio, alla presenza dei Ministri Di Maio, Franceschini, Lamorgese, Guerini, De Micheli, "nel corso del quale - si legge in una nota - sono stati affrontati vari temi tra cui la questione migratoria, anche alla luce degli incontri avuti ieri a Bruxelles dal Presidente Conte. Quanto alla vicenda della Ocean Viking si è registrata una forte adesione europea al meccanismo di redistribuzione già attivato nelle scorse ore dall'Italia. Risulta già un'adesione di diversi Stati membri che consentirà un'adeguata e sollecita soluzione".



La nave naviga ancora tra Lampedusa e Malta in attesa di un porto sicuro. La Ocean Viking di Sos Mediterranee e medici senza frontiere, - con 82 migranti a bordo, dopo che ieri sono stati evacuati a Malta con un elicottero una donna incinta al nono mese di gravidanza e suo marito è in attesa di risposte da Roma o La Valletta alla sua richiesta inviata ieri di un porto sicuro per sbarcare le persone soccorse.

