Vaticano Migranti, Papa: non sono numeri, abbattere ogni muro

Nella questione della migrazione "non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dalloro status migratorio". Lo ha detto il Papa chiedendo maggiore attenzione per i bambini e le famiglie."Tutti costoro sperano che abbiamo il coraggio di abbattere il muro di quella complicità comoda e muta che aggrava la loro situazione di abbandono".