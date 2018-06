Caso Aquarius, infuria la polemica Migranti, Parigi accusa: "Italia cinica". E Madrid avverte: "Rischi penali" I migranti saranno trasferiti a Valencia sulla Aquarius oltre che in parte sulla nave Dattilo della Guardia Costiera e in parte su una nave della Marina Militare. Domani alle 11.15 Salvini riferirà nell'Aula del Senato sulla vicenda della Aquarius

Condividi

Si apre anche il caso diplomatico oltre che quello umanitario nella vicenda della nave Aquarius. I migranti verranno trasferiti a Valencia scortati da navi italiane. E mentre la polemica infuria in Italia (domani alle 11.15 Matteo Salvini riferirà in Aula al Senato), Francia e Spagna vanno all'attacco, accusando il nostro governo di irresponsabilità e cinismo.

La reazione di Parigi e Madrid è arrivata dopo l'annuncio di questa mattina del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: "Navi italiane porteranno a Valencia parte dei migranti a bordo. E' la decisione assunta dal Governo nel vertice di ieri sera". "Stamattina- ha aggiunto- abbiamo mandato viveri, monitorato la situazione dei passeggeri per mettere in sicurezza le donne incinta, ma hanno rifiutato. Nelle prossime ore è previsto un mare meno calmo e non si poteva far navigare l'Aquarius con 629 persone a bordo", ha spiegato.



Spagna: Italia rischia responsabilità penali

Madrid intanto avverte: "Assistere la nave Aquarius singifica rispettare il diritto umanitario, le convenzioni e gli accordi internazionali. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Dolores Delgado, non escludendo rischi di "responsabilita' penali internazionali" per l'Italia. "E' una questione di umanita', e' una questione di generosità, ma anche e fondamentalmente, si tratta di rispettare le convenzioni e i trattati internazionali di cui tutti gli Stati fanno parte", ha sottolineato il ministro in un'intervista a Cadena Ser, aggiungendo che "la violazione di queste convenzioni e trattati internazionali potrebbe determinare responsabilita' internazionali". Il diritto umanitario è "essenziale" e che esistono "meccanismi" per perseguirne il mancato rispetto.

Alla Spagna ha fatto eco il presidente francese Emmanuel Macron.



Macron: cinismo e irresponsabilità dell'Italia

Macron denuncia il "cinismo" e l'"irresponsbilità" dell'Italia sulle politiche adottate per i migranti. Lo ha riferito il suo portavoce. Ancora più dura la reazione di Gabriel Attal, portavoce de 'La Republique En Marche' (Lrem), il partito del presidente francese, intervistato dall'emittente Public SenatDuri: "Considero la linea del governo italiano vomitevole. È inammissibile giocare alla politica con delle vite umane, lo trovo immondo". Sulla stessa lunghezza d'onda i Socialisti europei: "Quello che fa Salvini che vuole dimostrare le proprie idee con la forza e a scapito di donne incinte dimostra quanto possa essere poveretto" afferma il leader, Udo Bullmann. "Questo è un cambiamento della politica italiana che non è difendibile", ha aggiunto.

La tensione con Malta intanto resta molto alta.

Malta: tra noi e l'Africa c'è l'Italia

"Informiamo l'egregio Ministro dell'interno (Matteo Salvini, ndr) che, anche quando parla con la carta del Mediterraneo in mano e quando dice che il buon Dio ha creato Malta tra la Sicilia e il Nord Africa, tra Malta e il Nord Africa esiste anche il territorio italiano". - ha detto Vanessa Frazier, ambasciatore di Malta in Italia, poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch'io, su Rai radio1. "Malta è più a nord, il soccorso non è avvenuto nelle nostre acque. Non siamo noi che non ci prendiamo la responsabilità. Le acque libiche sono il problema - ha argomentato Frazier - Tutti i soccorsi sono avvenuti lì da parte di pattuglie straniere, italiane e delle ong. Ora, non si può coordinare il soccorso da Roma, raccogliere i migranti, caricarli su una nave di una ong e poi mandare la nave a parcheggiare davanti a un porto maltese. La legge scatta dove avviene il soccorso e il porto più sicuro non è Malta".





#Aquarius ha ricevuto conferma: il porto sicuro è #Valencia. I rifornimenti sono a bordo.



I team sono sollevati che si inizi a trovare una soluzione sebbene il risultato sia un prolungamento del tempo in mare non necessario per i naufraghi e una riduzione dei mezzi di soccorso. pic.twitter.com/ZK4Is59AhV — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) 12 giugno 2018

- @a_padellaro "vorrei capire se le navi delle ONG sono cattive o buone quando imbarcano"

- @edorixi "è come una pistola, sono degli strumenti: bisogna vedere chi le utilizza e a che fini"#agorarai pic.twitter.com/qu2cUDZyIR — Agorà (@agorarai) 12 giugno 2018

Adelante Pedro! @sanchezcastejon Ma l’Italia non è in emergenza e non può chiudere i suoi porti. Noi abbiamo ridotto dell’80% il traffico degli scafisti. Fatti, non propaganda sulla pelle dei migranti — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 12 giugno 2018

E' stimato intanto per domani mattina alle 8 l'arrivo a Catania della nave 'Diciotti' della Guardia Costeria, con 937 migranti a bordo e due cadaveri. L'approdo era previsto per stasera, ma la nave, per il gran numero di persone a bordo e a causa delle non buone condizioni meteo, ha dovuto ridurre per precauzione la velocità di crociera.La linea del governo sull'immigrazione è unica e condivisa, con l'obiettivo di fermare gli affari attorno all'immigrazione dice ancora Toninelli, su radio Capital. "Il business dell'immigrazione non è più un business. Sembrava normale che decine di migliaia di persone ogni anno dovevano sbarcare per forza nei porti italiani, ma ora le cose cambieranno. L'immigrazione verrà gestita nella legalità", ha affermato Toninelli, che ha assicurato: "C'e' stata una condivisione totale all'interno del governo. Abbiamo messo i nostri tecnici a lavorare, vogliamo dare le soluzioni che finora non sono state date". Il ministro ha respinto le accuse contro il nostro Paese: "L'Italia è il paese che ha salvato il maggior numero di vite. Nessuno si deve permettere di abbinare la parola xenofobia all'Italia e a questo governo. Il torto sta nelle case degli altri, negli altri Paesi. L'Italia è stata lasciata sola"."La chiusura dei porti non è mai stata all'ordine del giorno. Una volta salvati i migranti l'area più vicina era La Valletta". A puntualizzarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a Radio Capital. Interpellato sui motivi dell'invio della lettera da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e non da parte del ministro competente delle Infrastrutture e Trasporti, "la lettera di Salvini è una totale fake news. Non esiste una lettera ma una mail inviata a Malta per chiedere di rispondere a un obbligo: salvare vite", ha dichiarato Toninelli."All'ordine del giorno - ha evidenziato ancora Toninelli - non c'è mai stata la chiusura dei porti italiani ma l'apertura dei porti altrui". E, ha aggiunto, "a norma di diritto del mare, il porto più vicino e sicuro era quello di Malta". Quanto poi alla gestione delle prossime navi, "ogni situazione è diversa. Dipenderà da dove sono stati salvati e da chi", ha spiegato Toninelli.Sos Mediterranee sul suo profilko Facebook fa sapere che è arrivata la comunicazione che il porto sicuro è Valencia."La legge del mare viene sempre prima di tutto", ma l'Europa deve aiutare l'Italia che, finora ha affrontato da sola l'emergenza-sbarchi. E' la posizione del presidente della Camera, Roberto Fico, sottolineando in un'intervista alla "Repubblica" che prima della 'sicurezza' viene la 'salvezza'. "È così e questo non lo dico io. Lo dice qualsiasi marina militare del mondo. Lo sa qualsiasi marinaio. Sono le norme. Quelle che tutti noi siamo tenuti a rispettare". Secondo il presidente della Camera, intervistato ieri a margine della visita alla baraccopoli di San Ferdinando (Rc), dove nei giorni scorsi è stato ucciso Soumayla Sacko, il M5S non si è appiattito sulle posizioni della Lega. "Io - risponde Fico - sono venuto qui per parlare di pace, per cercare soluzioni vere a problemi complessi. Non mi interessano le polarizzazioni, giocare a chi è buono e chi è cattivo".L'Italia non dovrebbe trattare ai tavoli europei l'aiuto di cui ha bisogno? "Sono certo che è quello che faremo. L'Italia è stata ed è un Paese accogliente per tradizione, ma è chiaro che ci deve essere solidarietà. Servono soluzioni collettive. L'intervento della Spagna oggi è un primo segnale di quella condivisione di cui si sente il bisogno in Europa. Il nostro Paese è un confine che va gestito insieme al resto dell'Unione", ha concluso Fico.Le navi delle Ong "sono come la pistola, non è buona né cattiva, bisogna vedere come viene usata". Queste le parole di Edoardo Rixi, parlamentare della Lega, ad Agorà RaiTre, condotto da Serena Bortone, sulle navi Ong che operano nel Mediterraneo."Il Governo parla di svolta? Non credo. La vicenda della nave Aquarius è stata utilizzata in maniera propagandista da Salvini. Il giorno del voto il vicepremier ha postato una sua foto con #chiudiamoiporti. Per me non è accettabile. Siamo di fronte ad una gestione obiettivamente sconsiderata, altro che sicura e lineare. Questo non toglie che è aperto da tempo in Europa un confronto su come far fare un salto di qualità nella gestione di fenomeni complessi come questi. E i nemici di questo miglioramento sono gli amici di Salvini. Scambiare il caso specifico dell'Aquarius con salto di qualità dell'Europa e' un errore". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina ospite a Radio anch'io su Radio Rai.Adelante Pedro! @sanchezcastejon. Ma l'Italia non è in emergenza e non può chiudere i suoi porti. Noi abbiamo ridotto dell'80% il traffico degli scafisti. Fatti, non propaganda sulla pelle dei migranti". Lo scrive su twitter l'ex premier Paolo Gentiloni.