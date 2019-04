Frontex Migranti, il Parlamento europeo vara guardia costiera Ue con 10.000 uomini A regime nel 2027, l'Italia dovrà fornire 610 persone

Condividi

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il regolamento che rafforza la Guardia di frontiera e costiera europea. Le modifiche all'Agenzia Frontex, già concordate con i ministri dell'Ue, introducono un corpo permanente di 10.000 unità entro il 2027.Sarà composto da guardie di frontiera e guardie costiere dell'agenzia e da personale distaccato su base obbligatoria dai Paesi Ue. L'Italia dovrà fornire a regime 610 persone e sarà il terzo Paese per contributo di personale dopo Germania e Francia.L'agenzia così rafforzata, secondo quanto si legge nel testo del regolamento, avrà numerosi compiti: tra questi, si occuperà di monitorare i flussi migratori, di monitorare la gestione delle frontiere esterne da parte degli Stati membri e verificarne la capacità e la preparazione nel fronteggiare eventuali minacce, di fornire assistenza nei rimpatri e nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare, di assistere gli Stati con interventi rapidi alle frontiere in caso di "sfide specifiche e sproporzionate". Il regolamento deve ora essere formalmente approvato dal Consiglio prima di poter entrare in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale Ue.