Migranti, Roma blindata: dopo lo sgombero oggi il corteo dei senza casa. Viminale cambierà regole

Quelle immagini non possono che provocare sconcerto e dolore, soprattutto dalla violenza che si manifestata. E la violenza non è accettabile da nessuna parte": lo dice il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin a margine del Meeting di Cl riferendosi allo sgombero di piazza Indipendenza. "Per questo - sostiene il Cardinale Parolin - credo che, da quello che ho visto e da quello che ho letto, ci sia la possibilità di fare le cose un po' meglio, fare le cose bene, perchè ci sono le regole. Adesso, per esempio, ho visto che ci sarà questo impegno a trovare per queste persone delle abitazioni alternative prima di arrivare a questi estremi. Io penso che se c'è buona volontà si possono trovare le soluzioni senza arrivare a queste manifestazioni cos spiacevoli", conclude."Ho visto ieri quel video che hanno trasmesso in televisione. Evidentemente non può non preoccupare, soprattutto per questo odio insensato'". Lo dice il cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin riferendosi al video di minacce al Papa. "Io credo - rileva, arrivando al Meeting di Cl - che in Vaticano non ci sono misure addizionali, per quanto io sappia si continua con lo stesso livello di attenzione e di sicurezza che c'è stato di questi tempi".​ I rifugiati sgomberati dallo stabile di via Curtatone si preparano a manifestare con uno striscione che ribadisce il diritto a cui non vogliono rinunciare: "Il diritto alla casa è senza confini". Insieme a loro i comitati per l'abitare, altri rifugiati, altre persone senza casa, italiani e immigrati che vogliono schierarsi apertamente contro la guerriglia urbana e politica iniziata il 19 agosto con lo sgomberto e mai terminata. Li attende una Roma blindata: vietate le bottiglie, vietati i pali per le bandiere, rigido controllo sul percorso stabilito, varchi di accesso controllati. La parola d'ordine è evitare scontri, altri scontri. Il corteo partirà da piazza dell'Esquilino passando per via Cavour e via dei Fori Imperiali, fino a raggiungere piazza della Madonna di Loreto. Le forze di polizia presidieranno i luoghi sensibili nell'area del percorso - Palazzo Chigi e il Campidoglio - e devono evitare a tutti i costi che il corteo esca dal tracciato concordato per raggiungere via IV Novembre o piazza Santi Apostoli, dove si trovano persone sgomberate da uno stabile di Cinecittà il 10 agosto.Due giorni dopo gli idranti usati contro i migranti il Viminale è pronto a riscrivere le linee guida per gli sgomberi, da diramare a tutti i prefetti d'Italia. Lo ha anticipato ieri Luigi Manconi, senatore PD e presidente della Commissione Diritti Umani: si può procedere alle operazioni di sgombero - è la sintesi - solo quando sono state già approntate soluzione abitative alternative. L'obiettivo, chiaro, è evitare altre vie Curtatone.L'occupazione del palazzo di via Curtatone inizia nel 2013: entrano somali ed eritrei, in maggioranza richiedenti asilo e rifugiati. Per la Questura vivevano qui 400 persone, 107 in condizioni di fragilità per cui il Comune deve trovare una soluzione abitativa. Attualmente sono poco più di 50, dei 107 appartenenti a categorie protette, i migranti che hannoaccettato l'assistenza del Campidoglio, più 15 donne e 15 bambini che saranno ospitati da Intersos. Mentre la politica e le istituzioni discutono e si accusano a vicenda, il presidio Baobab per molti degli altri migranti sgomberati, resta l'unica sicurezza seppure a cielo aperto.Nel 2014 la Regione ha stanziato 197 miliono per l'emergenza abitativa, atto recepito da Francesco Tronca, all'epoca commissario. Nel 2016 Tronca prosegue il lavoro con Franco Gabrielli, all'epoca prefetto, e stila una lista degli edifici privati occupati: al terzo posto per pericolosità c'è quello di via Curtatone. Nello stesso anno la Regione sollecita il Comune a intervenire e la giunta riceve 40 milioni per agire immediatamente ma nonostante i tavoli tecnici il Campidoglio non trova soluzioni alternative per i rifugiati. E' proprio di questo che ora Gabrielle chiede conto al Campidoglio guidato da Virginia Raggi: "Due anni fa (...) insieme all’allora commissario straordinario Tronca, avevamo stabilito una road map per trovare soluzioni alle occupazioni abusive. E questo perché il tema delle occupazioni non si risolve con gli sgomberi ma trovando soluzioni alternative (...)Quindi è accaduto che non ho più avuto contezza di cosa sia accaduto di quel lavoro fatto insieme a Tronca. Era previsto da un delibera un impegno di spesa di oltre 130 milioni per implementare quelle soluzioni alle occupazioni abusive. Qualcuno sa dirmi che fine ha fatto quel lavoro, e se e come sono stati impegnati quei fondi?.Rompe il silenzio con un post su Facebook, Virginia Raggi. Individua in Regione e Governo i due latitanti, definendo l'accoglienza in Italia "una vera e propria emergenza" trasformata in "un vergognoso scaricabarile". Difende poi l'operato del Campidoglio: "Il Comune ha compiuto fino in fondo il proprio dovere" ma a pesare è "l'assenza di una politica nazionale seria" che crea "guerre tra poveri che contrappongono gli stranieri agli italiani",