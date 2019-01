Odissea nel Mediterraneo Migranti, Salvini: Di Maio parli ma decido io, non arriva nessuno Sea Watch 3 e Sea Eye con 49 migranti a bordo ancora in mare. Di Maio: "Ue dia input a Malta di farli sbarcare. Accogliamo ma la linea dura resta"

Migranti, prosegue lo stallo. Le due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye, con a bordo in tutto 49 persone salvate nel Mediterraneo oltre 2 settimane fa, restano in mare davanti alle coste di Malta: l'Europa non ha ancora trovato un accordo per concedere un porto sicuro dove approdare."In Italia non arriva proprio nessuno. Porti chiusi, sbarrati. Giusto che Di Maio parli e che dica il suo pensiero. E va benissimo che parlino pure Fico e Di Battista e che si discuta tra di noi e con il premier Conte, ma in materia di migranti quello che decide sono io". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un colloquio con il Messaggero in cui spiega: "Io lavoro per non far partire le donne, i bambini e tutti gli altri dai loro Paesi, e per evitare il rischio che muoiano nel deserto o nel Mediterraneo. Non si possono fare concessioni sui principi e il principio è che qui, se non attraverso i corridoi umanitari e in maniera controllata e legale, non entra più nessuno. Questa è la linea e non si cambia".Salvini difende poi il dl sicurezza, "capace di rendere più facile il lavoro dei sindaci e più sicura la vita di tutti". All'incontro tra i sindaci ribelli e il premier Giuseppe Conte "non parteciperò. Non si può parlare con chi non conosce la materia. Viene tolta l'assistenza sanitaria con questa legge? Ma che bugia! Non è vero proprio. Non si può discutere con chi usa argomenti falsi e ideologici"."I migranti che sono su quelle imbarcazioni sbarcheranno a Malta. Noi Italia abbiamo dato la disponibilita' a ricevere bambini e mamme, in tutto 10 persone delle 50 presenti sulle imbarcazioni. Se Malta non li fa sbarcare noi non possiamo neanche prendere loro. Io chiedo all'Unione Europea di dare l'input a Malta di farli sbarcare". Così il il ministro del Lavoro e Sviluppo economico Luigi Di Maio a Pescara, a margine di un incontro con gli operatori dell'associazione On The Road. "Come finirà? Che l'Italia darà una grande lezione a tutta l'Europa perché siamo un grande popolo, ma buoni sì e fessi no. Ci aspettiamo che loro facciano la loro parte e noi la nostra"."Noi come governo vogliamo che vengano tutelati donne e bambini; sbarchino a Malta e li accoglieremo. Non ho sentito Salvini dire che donne e bambini devono rimanere sulle navi. Anzi. Ci siamo sentiti. Sono d'accordo sulla linea dura: non possiamo assumerci da soli i problemi dell'Unione Europea sui migranti", dice poi il vicepremier e leader del M5S in un'intervista al Corriere della Sera in cui assicura: "Tutti i nostri sindaci applicheranno il dl sicurezza perché è una legge dello Stato. Il punto è migliorare i provvedimenti anche alla luce dei nostri valori e lo abbiamo fatto. Anche la Lega ha votato alcuni nostri provvedimenti pur non essendo totalmente favorevole".