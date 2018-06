POLITICA

2018/06/20 17:57

Incontro con il vicecancelliere austriaco Strache Migranti, Salvini: "L'Europa cambi o ridiscuteremo i finanziamenti italiani" "E' un momento storico perché mai come in questi giorni l'Europa ha l'occasione di cambiare in meglio in tema di immigrazione, sicurezza e lotta al terrorismo. Finalmente si decide a proteggere le frontiere esterne", dice il vicepremier incontrando al Viminale il vicecancelliere austriaco, Heinz-Christian Strache

Migranti. Vertice informale domenica a Bruxelles. Salvini: Italia presenta sua proposta

Migranti. Vertice informale domenica a Bruxelles. Salvini: Italia presenta sua proposta Migranti. Austria e Baviera pronti a mettere in atto soluzioni 'nazionali'

Migranti. Austria e Baviera pronti a mettere in atto soluzioni 'nazionali' Ungheria, nuova legge contro i migranti: pene più severe e tasse più pesanti per chi fa accoglienza

Ungheria, nuova legge contro i migranti: pene più severe e tasse più pesanti per chi fa accoglienza Mattarella: Ue deve gestire emergenza migranti Condividi "L'aria in Europa sta cambiando e siamo ottimisti. Siamo fiduciosi nella presidenza austriaca e confidiamo nel buonsenso dei colleghi europei, anche perché non vorremmo arrivare a ridiscutere il finanziamento italiano all'Unione". Così Matteo Salvini risponde, durante la conferenza stampa con il governo austriaco, a chi gli chiede cosa succederà se l'Unione europa non accetterà di rivedere il trattato di Dublino.



"Proposta italiana protegge le frontiere Ue"

"Ci confronteremo tra poco con il premier Conte e il vicepremier di Maio" per la proposta italiana da presentare al vertice europeo: "L'obiettivo è proteggere frontiere esterne, non è dividere il problema tra Paesi europei ma risolvere il problema a monte. Se qualcuno in Ue pensa che l'Italia debba continuare ad essere punto di approdo e campo profughi ha sbagliato a capire", ha sottolineato il vicepremier.



"Spagna prenda altri 4 barconi"

Secondo il progetto della relocation la Spagna avrebbe dovuto accogliere 3.265 richiedenti asilo dall'Italia, ma finora ne ha presi soltanto 235, quindi può accogliere anche i prossimi quattro barconi", ha poi detto il vicepremier.



"Morti in mare per colpa di buonisti e scafisti"

Gli 800 morti vittime quest'anno delle traversate in mare "pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti", ha sostenuto Salvini. "Contiamo che possano cambiare le regole sull'immigrazione e sull'asilo a vantaggio dei pochi e veri rifugiati, danneggiati dall'immigrazione di massa e fuori controllo".





"L'aria in Europa sta cambiando e siamo ottimisti. Siamo fiduciosi nella presidenza austriaca e confidiamo nel buonsenso dei colleghi europei, anche perché non vorremmo arrivare a ridiscutere il finanziamento italiano all'Unione". Così Matteo Salvini risponde, durante la conferenza stampa con il governo austriaco, a chi gli chiede cosa succederà se l'Unione europa non accetterà di rivedere il trattato di Dublino."Ci confronteremo tra poco con il premier Conte e il vicepremier di Maio" per la proposta italiana da presentare al vertice europeo: "L'obiettivo è proteggere frontiere esterne, non è dividere il problema tra Paesi europei ma risolvere il problema a monte. Se qualcuno in Ue pensa che l'Italia debba continuare ad essere punto di approdo e campo profughi ha sbagliato a capire", ha sottolineato il vicepremier.Secondo il progetto della relocation la Spagna avrebbe dovuto accogliere 3.265 richiedenti asilo dall'Italia, ma finora ne ha presi soltanto 235, quindi può accogliere anche i prossimi quattro barconi", ha poi detto il vicepremier.Gli 800 morti vittime quest'anno delle traversate in mare "pesano sulla coscienza di scafisti e buonisti", ha sostenuto Salvini. "Contiamo che possano cambiare le regole sull'immigrazione e sull'asilo a vantaggio dei pochi e veri rifugiati, danneggiati dall'immigrazione di massa e fuori controllo".

Condividi