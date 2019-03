"Dare la cittadinanza a chi se la merita" Migranti, Salvini: clima terrore colpa mia? Faccio rispettare le regole Il vicepremier: la politica del rigore salva vite

Condividi

"Clima terrore colpa mia? Chi la pensa così è una estrema minoranza nel paese, e una maggioranza tra professoroni, giornalisti, io sto solo facendo rispettare le regole, abbiamo dimezzato il numero dei morti in mare, la politica del rigore e del controllo salva vite". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di "Dritto e rovescio" su Rete 4, sul tema migranti e sicurezza."In queste ore che discutiamo di dare cittadinanza a Ramy, uno dei bimbi che si è dimostrato fermo e coraggioso nonostante 12 anni, speriamo che certe scene non si ripetano mai più", come quelle di San Donato Milanese, dove un autista ha tentato di dare alle fiamme un bus con 51 bambini per vendetta sulle politiche migratorie dell'Italia. Sulla cittadinanza al piccolo "stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, entro le prossime ore verificheremo - aggiunge Salvini - . Sarei la persona più felice del mondo se si riuscisse a dare la cittadinanza a chi se la merita e toglierla a chi non se la merita". Poi: "Oggi ho mandato una circolare a tutti i sindaci perché si richieda la fedina penale obbligatoria per i dipendenti pubblici che lavorano a contatto con i minori".