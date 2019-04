Migranti Salvini indagato di nuovo per sequestro persona: "Finché sono ministro io i porti restano chiusi" Il ministro dell'Interno rivela: "Di nuovo indagato per sequestro di persona a Siracusa, è stata chiesta l'archiviazione".

"Colgo l'occasione per annunciare che sono stato nuovamente iscritto a giudizio per un altro reato, sequestro di persona commesso fra il 24 e il 30 giugno a Siracusa. Il procuratore di Siracusa ha spiegato di aver trasmesso gli atti al Tribunale dei ministri con richiesta di archiviazione ma quello che voglio che sia chiaro è che i porti sono e rimangono chiusi" . Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando alla sede della Prefettura a Monza.In precedenza, in mattinata, Salvini ha presieduto alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede della pretura di Monza e della Brianza."Rispetto il lavoro del collega di Maio che si occupa di lavoro, ma sui temi di controllo dei confini e di criminalità organizzata sono io a decidere". dice a Monza il ministro dell'Interno rispondendo al ministro del Lavoro secondo il quale la chiusura dei porti è una soluzione "solo temporanea". "Se i ministri Di Maio e Trenta la pensano in modo diverso lo dicano in Cdm e faremo una franca discussione - ha proseguito - I porti con me rimangono indisponibili, chiusi e sigillati ai mercanti di esseri umani"."Non mi interessano le polemiche, non voglio polemizzare, fa male al Paese. Il mio unico scopo è proteggere l'Italia, le sue aziende e prevenire un'altra emergenza migratoria". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in una nota.L'inchiesta sul ministro dell'Interno, Matteo Salvini, destinatario di un avviso di conclusione indagine, era stata aperta dalla Procura distrettuale di Catania dopo la trasmissione degli atti, via Siracusa, dell'inchiesta per sequestro di persona avviata dalla Procura di Roma sui tempi che hanno portato allo sbarco di 47 migranti della Sea Watch il 31 gennaio scorso nel capoluogo etneo.