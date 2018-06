Migranti, Salvini: non accettiamo lezioni da Macron

Il ministro dell'Interno parla a Siena, durante un comizio: attacca il presidente francese, "l'Italia non è più in vendita", dice "ora Merkel chiama". E poi chiede a Malta di aprire i porti, ma il governo replica: "Solo retorica, nessuna richiesta ufficiale"

Gli argomenti di punta sono quelli che da giorni il ministro e vicepremier Matteo Salvini affronta, alimentando il dibattito politico e catalizzando l'attenzione dell'opinione pubblica: migranti, sicurezza, Europa.

Salvini torna poi ad attaccare, ironizzando su eleganza e champagne, il presidente francesce Emmanuel Macron: "L'Italia non è più un Paese in vendita. Occupato, un po' francese e un po' tedesco. A Bruxelles devono capire che è cambiata aria. Lo mangiasse Macron il riso cambogiano con i fertilizzanti, che così diventa ancora più elegante", ha sottolineato. E ha proseguito: "In questi anni sono sbarcati 650 mila immigrati, la maggioranza dei quali non è rifugiata politica. Quindi basta. Al ministero erano abituati a chiedere dove li facciamo sbarcare. I prossimi venti barconi vadano in direzione Francia. Magari li accoglieranno a champagne. Non accettiamo da Macron lezioni di buona educazione".

La Lifeline "è una nave illegale, con una bandiera illegale e un equipaggio che mi dà del fascista, con finanziatori che vorremmo conoscere, che ha un carico di esseri umani nelle acque maltesi. Per motivi di sicurezza dell'equipaggio e dei soccorsi - ha detto il vicepremier - chiediamo che Malta apra uno dei suoi porti, faccia sbarcare questi disperati, blocchi la nave e l'equipaggio in modo che non possa più toccare acqua nel Mediterraneo".



Ma sulla questione è arrivata la replica del governo maltese: "Malgrado la retorica di Salvini, né la Lifeline né il coordinamento di Roma hanno trasmesso a Malta una richiesta formale di accogliere la nave". Lo riferiscono

fonti del governo maltese a Malta Today commentando le parole del ministro dell'Interno .



La polizia davanti alle scuole

Salvini, in tema di sicurezza, ha lanciato poi un altro amo. E promesso la presenza a partire dal prossimo autunno, della polizia davanti alle scuole per scovare gli spacciatori. "Farò in modo - ha detto - che carabinieri e polizia stiano davanti alle scuole, gli spacciatori devono finire in galera e poi devono starci".

Dopo aver parlato delle possibilità di revocare la scorta allo scrittore Roberto Saviano Salvini ha aggiunto: "A Saviano abbiamo risposto ieri con i fatti. Sono convinto anch'io che le nostre giornate siano già molto impegnate e Saviano l'ultimo dei miei problemi: la politica dell'antimafia la faccio con i fatti e non con le chiacchiere. La settimana prossima sarò in terra di Calabria per restituire alla polizia otto appartamenti confiscati alla mafia", ha concluso.

Salvini, commenta la telefonata tra la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier italiano Giuseppe Conte , e a proposito dell'accantonamento della bozza Ue in materia di immigrazione, commenta: "Nel mondo hanno notato che qualcosa in Italia è cambiato, ora la Merkel telefona, prima erano abituati che l'Italia diceva sempre sì. Sono contento della compattezza del Governo - aggiunge - e che il presidente del Consiglio, si faccia rispettare a differenza dei suoi predecessori. In casi simili saremmo andati con la coda tra le gambe a Parigi o a Bruxelles dicendo solo ci riprendiamo altri migranti".Insomma, nonostante i sorrisi e le strette di mano tra il premier Conte e il presidente francese, Salvini continua a tenere alti i toni e rivendicare un cambio di passo rispetto alle politiche europee, in particolare quella francese.