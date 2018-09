"Il Centro via Corelli riaprirà entro fine inverno" ​Migranti, Salvini: "Triplicare entro il 2019 i centri espulsioni" "Da un lato ridurre gli sbarchi e dall'altro aumentare i riaccompagnamenti. Su questo sono assoluto fiducioso".

Sul tema immigrazione "l'obiettivo è raddoppiare a breve termine e triplicare entro la metà dell'anno prossimo, il numero dei centri per le espulsioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini durante la conferenza stampa a in prefettura al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, insieme al sindaco Sala e al governatore Fontana. "Questa è l'altra faccia della medaglia - aggiunge - : da un lato ridurre gli sbarchi e dall'altro aumentare i riaccompagnamenti. Su questo sono assoluto fiducioso"."Sono in corso i lavori per la riapertura del centro in via Corelli a Milano. L'obiettivo è che riapra entro fine inverno, e la riallocazione di quelli che sono lì non creerà particolari problemi". ha annunciato il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al termine dell'incontro in prefettura dell'ordine e la sicurezza. "Altri 5 centri simili sono in lavorazione tutta Italia" ha aggiunto.