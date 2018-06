Caso Acquarius Migranti, Saviano: Salvini e Toninelli si comportano da banditi Così lo scrittore commenta la decisione dell'Italia di chiudere i propri porti agli oltre 600 migranti, tutti provenienti dal Nord Africa, fermi a bordo della nave Aquarius. Replica Toninelli: bandito è chi lucra sui disperati. Sulla vicenda interviene anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini: "Salvini disperato". Lui in un tweet: "A chi mi vuole male mando un sorriso e un bacione"

"Mettere a rischio la vita di decine di persone e' un comportamento da banditi, proprio come nel caso dei ministri Danilo Toninelli e Matteo Salvini". Cosi' Roberto Saviano a Fanpage.it, senza troppi giri di parole, sulla decisione dell'Italia di chiudere i propri porti agli oltre 600 migranti, tutti provenienti dal Nord Africa, fermi a bordo della nave Aquarius.



"I problemi ci sono- sottolinea ancora lo scrittore e giornalista-, ma sono di organizzazione politica dei rifugiati. Un governo ha tutto il diritto di chiedere una rinegoziazione della organizzazione dei flussi dei migranti, ma non si puo' fare sulla vita delle persone".



E quanto ai soldi che l'Italia spenderebbe per la gestione dei flussi, Saviano attacca: "Vi stanno mentendo. L'Europa ha concesso all'Italia di scorporare dal bilancio questa somma, che cosi' non pesa sul bilancio. Sono soldi esterni a queste dinamiche e quando vi dicono che potrebbero essere usati meglio e diversamente, magari per gli italiani, stanno mentendo".



La replica di Toninelli: bandito è chi lucra sui disperati

"Caro Roberto Saviano, i banditi sono coloro che hanno lucrato per anni sulla disperazione dei profughi, con la complicita' di certa politica. Chiedere agli altri Paesi Ue di fare la propria parte, come sta facendo l'Italia, significa prima di tutto voler aiutare questa povera gente" scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture, replicando alle accuse di Saviano.

Sulla questione era intervenuta anche Laura Boldrini, raggiunta da Fanpage.it.

Boldrini: Salvini disperato, distrae opinione pubblica da problemi reali

Anche l'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, commenta il caso Aquarius e la chiusura dei porti italiani disposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Salvini continua a fare campagna elettorale e vuol far credere di aver fatto una mossa senza precedenti, ma questa è una delle sue solite fake news. Salvini sta solamente manipolando l'opinione pubblica e porterà l'Italia all'isolamento".



"Salvini sta esponendo il Paese a ricorsi e possibili condanne, ma non solo: l'Italia rischia di essere considerata come un Paese che non rispetta i diritti umani e i trattati internazionali e questo avrà un impatto sulla credibilità del Paese", aggiunge e conclude: "Molti si accaniscono contro i migranti perché sono assuefatti dalla propaganda che lui ha confezionato, ha addossato tutti i problemi del Paese sulle spalle dei migranti, un capro espiatorio creato apposta".

E puntuale è arrivata la risposta di Matteo Salvini

Salvini: Io difendo gli italiani, a chi mi vuole male mando un sorriso e un bacione

"La Boldrini mi da' del 'disperato' e Saviano del 'bandito'... Orgoglioso di difendere la sicurezza degli italiani, a chi mi vuole male mando un sorriso e un bacione!" scrive su twitter il ministro dell'Interno.