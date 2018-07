Linea dura sulle Ong Migranti. Sea-Watch denuncia con un tweet: nostra nave sotto sequestro a Malta Oggi intanto udienza a La Valletta per il sequestro della Lifeline e l'arresto del comandante

BREAKING Sea-Watch hindered from leaving port - Cpt. Pia Klemp: "While we are hindered from leaving port, people are drowning. Any further death at sea is on the account of those preventing rescue from taking place. Saving lives at sea is non-negotiable" https://t.co/NyzabSTtBD pic.twitter.com/WbLOb6XkjV — Sea-Watch (@seawatchcrew) 2 luglio 2018

"Una restrizione della nostra libertà volta a impedire l'attività di soccorso". Questo il tweet della Ong Sea-Watch di questa mattina in cui denuncia che la loro imbarcazione si trova 'bloccata' nel porto di Malta. E spiegano che l'Autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali.Al momento nessuna dichirazione di chiarimento in merito è arrivata dalle autorità de La Valletta. I membri dell'Organizzazione non governativa - che operano nel Mediterraneo - in soccorso dei tanti migranti che cercano in fuga da guerre e povertà - di entrare in Europa - parlano di "valori non negoziabili".Oggi intanto è attesa l'udienza al Tribunale de La Valletta, l'udienza per discutere del sequestro della nave Lifeline, dell'arresto del capitano e del tema "ispezione della bandiera". Durante l'udienza il collegio difensivo di faràvalere le convenzioni internazionali di tutela del diritto umanitario, nonchà l'attuazione delle norme in materia di bandiera battente sulle imbarcazioni.La difesa dell'Ong è stata affidata a due avvocati italiani. Il 27 giugno scorso, la nave Lifeline, che porta lo stesso nome dell'Ong, è attraccata a Malta dopo essere rimasta bloccata per 8 giorni in mare aperto, con 234 migranti a bordo salvati al largo delle coste libiche, in attesa dell'autorizzazione per potere sbarcare in un porto sicuro del Mediterraneo, autorizzazione negata dall'Italia, dalla Franca e, in un primo momento, da Malta stessa. Una volta giunta in porto, come già preannunciato dal governo maltese, la nave è stata sequestrata. Il capitano della Lifeline è stato prima interrogato poi arrestato.