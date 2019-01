Odissea nel Mediterraneo Migranti, Ue: Intensi contatti per trovare soluzione in tempi veloci "Il commissario Avramopoulos sollecita maggiore solidarietà degli Stati membri", dice il portavoce della Commissione. Salvini: "Corridoi umanitari solo per via aerea"

"Stiamo consumando i telefoni. Ci sono stati intensi contatti anche durante il fine settimana "per trovare una soluzione in tempi veloci. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas sulla vicenda delle navi Sea Watch e Sea Eye. "Nel pomeriggio la Commissione Ue informerà gli Stati sulla situazione, durante la riunione degli ambasciatori dei 28. Il commissario Avramopoulos sollecita maggiore solidarietà degli Stati membri", ha aggiunto il portavoce. "Accogliamo con favore le parole di Papa Francesco che pubblicamente ha chiesto che si trovi una via d'uscita il prima possibile" per i migranti a bordo delle navi Sea Watch e Sea Eye, ha poi precisato."Il governo tedesco ha manifestato molto presto la sua disponibilità a partecipare" all'accoglienza dei profughi delle due navi, "nell'ambito di una soluzione solidale europea". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo ad alcune domande sullo sviluppo della situazione dei profughi delle imbarcazioni della Sea Watsch e della SeaEye. Berlino "sostiene gli sforzi di Bruxelles" in questa direzione.Intanto le due navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye, con a bordo in tutto 49 persone salvate nel Mediterraneo oltre 2 settimane fa, restano in mare davanti alle coste di Malta. Nei giorni scorsi il premier maltese aveva replicato con un secco rifiuto alle parole del vicepremier italiano Luigi Di Maio sulla possibiità di accogliere in Italia una parte dei migranti solo dopo che La Valletta avesse consentito l'approdo delle navi e lo sbarco.Il "no" di Malta era stato accompagnato da quello del vicepremier leghista e ministro dell'Interno Matteo Salvini che aveva ribadito la sua linea : "Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato".A mediare tra le posizioni il premier Giuseppe Conte che in un'intervista al Corriere lascia trapelare: "Noi ne prenderemo 15 su 49, e prenderemo anche i mariti perché non siamo gente che smembra le famiglie: daremo un segnale all' Europa, ma dopo che tutti avranno rispettato le regole".Per la Lega però la "soluzione" alla gestione degli arrivi deve essere un'altra. Si parla di "corridoi umanitari via aerea per chi scappa davvero dalla guerra", ipotesi paventata dal ministro SalviniDa Malta arriva poi un appello del vescovo Charles Scicluna, che al micorofono di Rainews24 chiede all'Europa "umanità e solidarietà".