Migranti, Viminale: a Lampedusa in 184 su piccole imbarcazioni. Barca alla deriva "in acque maltesi"

Foto archivio

"Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia", comunicano fonti del Viminale. "Il ministero dell'Interno - si apprende - sta lavorando a "soluzioni innovative e efficaci per gestire questi arrivi".Si valutano una serie di opzioni in merito alla soluzione per gli sbarchi delle ultime ore. Tra queste, all'esame degli addetti ai lavori, c'è quella di un rimpatrio lampo dei migranti tunisini attraverso voli charter affinché rientrino nel proprio Paese in tempi molto rapidi. A questo proposito, secondo quanto si apprende, si studia come velocizzare le pratiche di identificazione.Una piccola barca con 15 tunisini a bordo ha finito il carburante ed è alla deriva "in acque Sar maltesi". È quanto si apprende da fonti del Viminale, secondo cui l'Italia sta sollecitando l'intervento de La Valletta, "per ora senza risultati".