Salvataggio nel Mar Mediterraneo Migranti, arrivata a Genova la nave della Marina militare A porto è stato allestito un presidio sanitario tra Croce Rossa e Anpas per dare prima assistenza ai 100 migranti tra cui 23 minori e 17 donne

Nave Cigala Fulgosi (Ansa/frame video da Sea Watch)

Condividi

Il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi, che trasporta un centinaio di migranti raccolti al largo delle coste della Libia, è arrivato in porto a Genova. A Calata Bettolo, di fronte alla nave è stato allestito un presidio sanitario tra Croce Rossa e Anpas. Una volta in banchina sono saliti a bordo alcuni funzionari di polizia e i medici della Asl per le prime ispezioni.Ad attendere la nave anche il garante dei minori per la Liguria, Francesco Lalla. Cento i migranti a bordo tra i quali 23 minori e 17 donne, alcune incinte, tra cui una al settimo mese di gravidanza. Tra le persone che hanno bisogno di assistenza medica, ci sarebbe anche una bimba gravemente ustionata.''Dopo alcuni giorni di lavoro possiamo confermare che nessuno degli immigrati a bordo della nave della Marina diretta a Genova sarà a carico degli italiani. Grazie alle nostre buone relazioni, una parte degli extracomunitari sarà accolta in altri cinque paesi europei mentre tutti gli altri saranno ospitati dal Vaticano, che ringraziamo per la sensibilità''. Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.