A bordo anche alcuni minori Migranti, arrivata a Reggio Calabria nave con 182 a bordo I migranti, che sono stati soccorsi ieri nelle acque del Canale di Sicilia, provengono per la stragrande maggioranza dal Bangladesh

Condividi

E' arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave della Marina inglese "Echo" con a bordo 182 migranti. Il gruppo è composto da 176 uomini e sei donne. Sulla nave ci sono anche alcuni minori ma il numero esatto si saprà solo al termine delle operazioni di identificazione.I migranti, che sono stati soccorsi ieri nelle acque del Canale di Sicilia, provengono per la stragrande maggioranza dal Bangladesh. Le loro condizioni sanitarie sono giudicate complessivamente buone dagli operatori di 118 e Caritas impegnati nelle attività di accoglienza e di assistenza coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria. Il 10% circa dei migranti risulta affetta da scabbia e da pediculosi.Il Ministero dell'Interno ha predisposto un piano provvisorio di riparto che prevede nelle prossime ore il trasferimento di 180 migranti così distribuiti: 50 nel Lazio, 25 in Emilia Romagna, 50 in Campania, 30 nelle Marche e 25 in Toscana.