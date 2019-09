Migranti, barcone con oltre 50 a bordo si capovolge al largo della Libia Lo rende noto l'Unhcr. Non è chiaro, al momento, se si tratti della stessa imbarcazione per la quale, da ieri sera, Alarm Phone lanciava allarmi

Foto di archivio

Un'imbarcazione che trasportava oltre 50 persone si è capovolta al largo delle coste della Libia. Lo ha reso noto l'Unhcr, aggiungendo che i soccorritori sono in arrivo.

Non è chiaro, al momento, se si tratti della stessa imbarcazione con 56 a bordo per la quale Alarm Phone, la piattaforma che aiuta i migranti nel Mediterraneo, ha lanciato in queste ore diversi allarmi. "Che cos'altro deve succedere affinché le autorità si prendano responsabilità per la situazione?" ha twittato. Si tratta di una barca "partita dalla Libia giorni fa", avvertiva un primo tweet nella tarda serata di ieri: "Abbiamo informato le autorità in Libia, Italia e Malta, ma nessuno ha lanciato un soccorso". Con il passare delle ore la situazione, come prevedibile, è peggiorata: "i naufraghi temono di morire e chiedono aiuto. Le persone a bordo dicono che stanno imbarcando acqua".

Intorno alle 13 l'ultimo disperato sos dalla barca: "parlano di diritti umani, ma dove sono? Vi prego, aiutateci!". Alarm Phone assicura di aver informato Eunavfor Med (l'operazione Sophia), Guardia costiera, Guardia costiera francese, forze armate maltesi e "la cosiddetta Guardia costiera libica".