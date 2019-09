I quattro tunisini si erano tuffati nel tentativo di raggiungere la riva a nuoto Migranti: dispersi quattro uomini al largo di Marettimo Le ricerche sono riprese stamattina alle 6.30

Sono ancora dispersi i quattro uomini di nazionalità tunisina a 15 miglia da Marettimo, isola delle Egadi in provincia di Trapani. Le ricerche sono riprese stamattina intorno alle 6.30 sotto il coordinamento della Direzione marittima di Palermo e proseguono con tre mezzi navali. Finora nessuna traccia di loro.Inizialmente cinque dei sette tunisini a bordo dell'imbarcazione in avaria si erano tuffati in mare tra mercoledì e giovedì nel tentativo di raggiungere la riva a nuoto. Ieri pomeriggio uno di loro è stato recuperato a circa 12 miglia dall'isola, dopo 15 ore in acqua. Gli altri quattro invece, secondo la testimonianza del superstite, avrebbero utilizzato dei contenitori in plastica come galleggianti.