Commemorazione del 99/o anniversario dell'incendio del Narodni Dom Migranti, il presidente sloveno al governatore del Friuli: "Nessun muro al confine" "Due paesi vicini, due paesi europei che sono entrambi aderenti a Schengen non debbono adottare ulteriori misure per rafforzare il pattugliamento dei confini"

Condividi

"Ho incontrato il governatore Massimiliano Fedriga al quale ho detto che due paesi vicini, due paesi europei che sono entrambi aderenti a Schengen non debbono adottare ulteriori misure per rafforzare il pattugliamento dei confini".Lo ha detto il Presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, rispondendo alla domanda sulla necessità di muri o barriere al confine tra Italia e Slovenia o alla sospensione di Schengen, a margine delle commemorazioni del 99/o anniversario dell'incendio del Narodni Dom, da parte dei fascisti.Di recente il Viminale aveva ipotizzato una stretta sui controlli al confine: pattuglie miste per perlustrare strade e sentieri del Carso triestino.