Migranti, in Italia i 42 soccorsi dalla nave americana Trenton A sud di Lampedusa saranno trasferiti su motovedetta della Guardia Costiera. Altri 500 naufraghi soccorsi nel mare libico. Il ministro dei Trasporti Toninelli: "La misura è colma"

Sbarcheranno in Italia i 42 migranti salvati dalla nave Trenton della Marina americana davanti alle coste libiche, superstiti di un naufragio che ha causato la morte di altre 12 persone.La Trenton, a quanto si apprende, arriverà in prossimità di Lampedusa domenica mattina e dall'isola si muoverà un mezzo della Guardia costiera italiana che recupererà i 42 per trasferirli in un porto ancora da assegnare.Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli ha annunciato, inoltre, che la Guardia Costiera "ha risposto alle chiamate provenienti da quattro imbarcazioni e sta andando a recuperare circa 500 naufraghi nel mare libico". Il ministro, a questo proposito, ha poi aggiunto: "Nessuno può dire che ci sottraiamo alle nostre responsabilità. Men che meno che siamo razzisti o xenofobi. L'Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma".