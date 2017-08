Spagna Migranti: in mille tentano assalto al 'muro' di Ceuta, respinti Con bastoni e pietre, almeno 13 agenti feriti in enclave Spagnola

Circa mille migranti subsahariani hanno tentato questa mattina di prendere d'assalto, armati di bastoni e lanciando pietre, il 'muro' che separa l'enclave spagnola di Ceuta dal Marocco ma sono stati respinti dalla polizia dei due paesi. Lo riferisce l'agenzia Efe. Almeno tre agenti spagnoli e dieci marocchini sono stati feriti.Il nuovo assalto al 'muro' di Ceuta, una alta doppia recinzione in rete metallica che circonda la citt spagnola, avvenuto verso le sei del mattino. Le forze di sicurezza dei due paesi erano in allerta dopo che ieri 187 migranti subsahariani erano riusciti a penetrare correndo in un gruppo compatto nell'enclave spagnola, sfondando il cordone di sicurezza al valico di frontiera di Tarajal. Un agente spagnolo era stato ferito. Secondo il comando della Guardia Civil di Ceuta l'assalto di questa mattina stato violento. I migranti impugnavano bastoni, lance 'artigianali', oggetti taglienti, lanciando pietre contro gli agenti. Le enclave di Ceuta e Melilla in territorio marocchino sono oggi i principali punti di ingresso terrestri di migranti irregolari in Spagna.