Pistoia Migranti in piscina: folla alla Messa di don Biancalani Don Massimo stringe la mano ai militanti di Forza Nuova. La formazione di destra accolta dalle grida "Fascisti" e "Fuori fuori"

Tantissime persone alla messa concelebrata dal vicario del vescovo di Pistoia e da padre Massimo Biancalani, il sacerdote che ha accompagnato alcuni migranti in piscina suscitando reazioni della destra.Forze dell'ordine e vigili urbani sono presenti in modo massiccio. Molte anche le telecamere e i giornalisti.Una ventina di esponenti di Forza nuova, come aveva anticipato il movimento di destra, sono arrivati alla chiesa di Vicofaro per assistere alla Messa. Il gruppo, il cui arrivo stato vigilato dalle forze dell'ordine, è stato accolto con le grida di "Fascisti" e "Fuori-fuori" da alcuni dei partecipanti al presidio a sostegno di don Massimo davanti alla chiesa.Non ci sono stati tuttavia contatti tra i due gruppi. Sulla porta della chiesa Don Biancalani li ha accolti stringendo loro la mano e dicendo loro: "Ragazzi, non necessario che ve lo dica...", riferendosi all'invito che il prete aveva ieri fatto di evitare manifestazioni di segno politico in chiesa."Gesù non fa l'esame del sangue e le porte della Chiesa sono sempre aperte": così nella sua omelia, alla cui conclusione si è levato in chiesa un lungo applauso. Don Massimo Biancalani, che ha concelebrato la Messa con il vicario del vescovo, Patrizio Fabbri, ha ricordato le parole del Papa, secondo cui "la Chiesa è un ospedale da campo" ed ha definito "fondamentale l'accoglienza verso i migranti: è un principio etico". Se siamo giunti a questo punto - ha poi detto - è anche perchè finora se ne è parlato poco nei luoghi di formazione, come le scuole, e spesso anche le parrocchie".Don Biancalani ha anche definito "inaccettabili" alcuni provvedimenti del governo, aggiungendo poi: "Stanno partendo fiumi di denaro verso le coste libiche. Non penserete mica che ce li fermino gratis...". "Faccio politica nel senso di polis - ha poi detto - perchè siamo chiamati ad esprimerci sulla vita comune e quando sono in gioco diritti umani dobbiamo avere diritto di parlare".